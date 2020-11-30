Radar cezasına karşı motosikletin plakasını bantlayarak değiştirmiş

Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) – EDİRNE’de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsünün, radar cezası yememek için plakadaki rakamları bantla değiştirdiğini tespit etti. Sürücüye 505 lira ceza uygulandı.

Merkez Talatpaşa Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, motosikletliyi durdurdu. Yapılan kontrolde, motosikletin plakasında değişiklik yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin dikkati sonucu sürücü U.B.’nin, radar cezası yememek için 976 ile biten motosikletin plakasını bantla 878’e çevirerek, yolculuk ettiği belirlendi. Ekipler, U.B.’ye ‘plakanın farklı okunmasını sağlamak’tan 505 lira ceza uyguladı.

FOTOĞRAFLI