15.6 C
Ankara
25 Mayıs 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Qualcomm kararını verdi, itiraz edecek!
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Qualcomm, Federal Ticaret Komisyonu davası kararına itiraz edecek.
Teknoloji Haberleri

Qualcomm kararını verdi, itiraz edecek!

Editör Editör

-

6
0

Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Qualcomm, Federal Ticaret Komisyonu davası kararına itiraz edecek.

Qualcomm Incorporated ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından lisans politikalarının haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla açılan davada, yerel mahkeme yargıcı Lucy H. Koh’un ABD Federal Ticaret Komisyonu lehinde verdiği hükmün ertelenmesini talep edeceğini ve temyize başvuracağını duyurdu.

Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından aleyhinde yöneltilen tüm iddiaları reddederek dava dosyasının özünün de yanlış olduğunu vurguladı.  Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Baş Avukatı Dan Rosenberg “Yargıcın kararlarına, gerçekleri yorumlayışına ve yasayı uygulama şekline şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikWannacry saldırısının ardından bunları unutmayın!
Sonraki İçerikAdana’nın turfanda karpuzu, Türkiye’ye dağıtılıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Qualcomm kararını verdi, itiraz edecek!

Editör -
Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Qualcomm, Federal Ticaret Komisyonu davası kararına itiraz edecek.

Wannacry saldırısının ardından bunları unutmayın!

Facebook kendi kripto para birimi için Winklevoss kardeşlerle görüştü

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Teknoloji Haberleri

Wannacry saldırısının ardından bunları unutmayın!

Editör -
İki yıl önce 2017’nin Mayıs ayında 150 ülkedeki 200 bin bilgisayarı etkileyen tarihin en büyük küresel fidye saldırısı meydana geldi.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Facebook kendi kripto para birimi için Winklevoss kardeşlerle görüştü

Editör -
ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook’un, oluşturması beklenen kendi kripto para birimi konusunda Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerden fikir aldığı öne sürüldü.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google aramaları son haberleri dizinleyemiyor

Editör -
Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca “haber” kategorisini etkilediği duyuruldu.
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Google Translatotron, sesinizi yabancı dile çevrilecek

Editör -
Google, her geçen gün bu uygulamasını geliştirse de, bu kez hazırladığı yeni sistem, pek çok kullanıcıya 'çılgınca' gelecek.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71