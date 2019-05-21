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21 Mayıs 2019
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren uluslararası bir kurum olan QS Stars tarafından 8 farklı kriterde başarılı bulunarak 4 yıldız almaya hak kazandı.
Eğitim Haberleri

QS Stars’tan BİLGİ’ye 4 yıldız

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İstanbul Bilgi Üniversitesi, yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren uluslararası bir kurum olan QS Stars tarafından 8 farklı kriterde başarılı bulunarak 4 yıldız almaya hak kazandı.

Dünyada 47 ülkedeki üniversiteleri derecelendiren İngiltere merkezli bağımsız QS Stars’ın çalışmasında, Türkiye’den başvuran İstanbul Bilgi Üniversitesi, ‘Eğitim’, ‘Uluslararasılık’, ‘Sosyal sorumluluk’, ‘Kapsayıcılık’, ‘İş bulabilirlik’, ‘İmkanlar’, ‘Araştırma’ ve ‘Uzmanlık Kriteri: Psikoloji’ kriterlerine göre derecelendirildi. Her bir kriterden elde ettiği başarı oranlarının toplamına göre 4 yıldızın sahibi oldu. 

“ÜNİVERSİTEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan üniversite vekil rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, “Uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla üniversitemizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşma yolunda, QS Stars gibi seçkin bir derecelendirme kuruluşu tarafından 4 yıldıza layık görülmek bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden kutluyor, başarılarımızın artarak sürmesini diliyorum” dedi.

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