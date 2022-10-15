Putin’den Erdoğan’a maden faciası sebebiyle taziye mesajı

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Siyamend KAÇMAZ/RUSYA, (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Putin, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Cumhurbaşkanı, Bartın ilinde meydana gelen kömür madeni kazasının trajik sonuçları nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin. Sizden yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve tüm mağdurlara acil şifa dileklerimizi iletmenizi rica ediyorum. Vladimir Putin.”

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