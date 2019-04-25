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25 Nisan 2019
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Russky Adası’nda bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Russky Adası’nda bir araya geldi.
Dış Haberler

Putin, Kim Jong-un ile bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Russky Adası’nda bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya’nın Vladivostok şehrindeki Russky Adası’nda bulunan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde basına konuşan Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kuzey Kore’nin, Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından Moskova’nın memnuniyet duyduğunu da belirten Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile bir araya gelmesinin Kore yarımadasındaki problemin çözümüne katkıda bulunacağını ve ikili ilişkililerin gelişmesine yardımcı olacağını belirterek, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alış verişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz” dedi. 

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