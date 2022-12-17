Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması

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Yerli malı tüketiminin önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak adına Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında minik öğrencilere yerli malının önemi anlatılarak paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla ‘‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ etkinliği düzenlendi.

Yiyeceklerin ve içeceklerin hazırlandığı etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını anımsatan koreografiler eşliğinde çocukların hazırlamış olduğu mini gösterileri izledi.

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‘‘Çocuklarımıza yerli malının değerini ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlara daha emin adımlarla ilerleme fırsatına sahip olacağız’’

Nezaket Okullarında Yerli Malı Haftası’nda öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin aktarıldığını ifade eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk; ‘‘Nezaket Okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza yerli malının önemi hakkında bilgiler verirken, tüketim koşulları hakkında detaylı bilgiler verdik. Bir yandan öğrencilerimizi yerli tüketime teşvik ederken diğer yandan da israfı önleyip bilinçli tüketimi öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlara daha emin adımlarla ilerleme fırsatına sahip olacağız. Bu amaç doğrultusunda minik yavrularımıza geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz’’ dedi.