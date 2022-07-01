Pursaklar’da Spor Vakti

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Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ile birlikte, eğitimle sporun iç içe uygulandığı okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesleriyle şenlenmeye başladı.

Pursaklar Belediyesi’nin yaz tatili boyunca çocukların spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları projesi kapsamındaki eğitimler başladı.

Eğitmenler tarafından, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, futbol, basketbol, voleybol sporları başta olmak üzere birçok spor dalında Azmi Ertuğrul İlkokulu, Satı Öztürk İlkokulu, Ülker İlkokulu, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ayyıldız ilkokulu, Faik Hızıroğul İlkokulu, Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Gümüşoluk İlkokulu, Sirkeli İlkokulu ve Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde 2 binin üzerinde kayıt yaptıran 7-14 yaş aralığındaki çocuklara kurslar veriliyor.

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‘‘Çocuklarımızın istekleri, azimleri, heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunuyor’’

Çocukların enerjilerini spora yönlendirirken, farklı spor dallarında gelişim sağlamalarını hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaz Spor Okulumuz bugün başladı. Çocuklarımızın istekleri, azimleri, heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor okullarına yönlendireceğiz” dedi.