Pursaklar’da Sanat Dolu Günler

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Kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sanat dolu günler devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından bütün teknik detayların düşünülerek hazırlanıp T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde muhteşem bir tiyatro gösterisi daha sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahne alan her tiyatro gösterisini izlemek için yerini alan Başkan Ertuğrul Çetin, aile içindeki kavga ve iletişimsizlik, babanın oğluna olan ilgisizliğini ve bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne seren hikâyeyi ele alan ‘‘Yarınlara Geç Kalmadan’’ tiyatro oyununu salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi.

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‘‘Küçük büyük fark etmeksizin her yaştan hemşehrilerimizin ilgi göstermeleri de bizleri ayrıca memnun ediyor’’

Açıldığı günden bu yana vatandaşların tiyatro oyunlarını büyük ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinin açıldığı günden bu yana vatandaşlar tarafından büyük kabul görmesi ne kadar doğru bir adım attığımızın açık bir göstergesidir. Küçük büyük fark etmeksizin her yaştan hemşehrilerimizin ilgi göstermeleri de bizleri ayrıca memnun ediyor. Pursaklar için gece gündüz çalışıp geleceğimizi inşa ederken, diğer yandan da sanatta da öncü bir Pursaklar için kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

Gösterimi gerçekleştirilen ‘‘Yarınlara Geç Kalmadan’’ tiyatro gösterisi hafta boyunca Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.