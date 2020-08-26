Organik ürünlere verdiği önemle ön plana çıkan Pursaklar Belediyesi, organik bal üretimi gerçekleştirdi.

Yerli ve milli tarıma yönelik araştırma ve teşvik etme çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Mahallesinde bal üretimine başladı.

Pursaklar’ın Sirkeli Mahallesi’nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla belediye tarafından bal üretimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin önderliğinde, Pursaklar halkına Purbal’ı anlatmak, vatandaşlar arasında tanınır hale getirerek üretimini teşvik etmek amaçlanıyor.

“Arı gibi çalışmaya, üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz”

Pursaklar halkını üretime yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Yüksek kaliteli hava ve bitki örtüsüne sahip Sirkeli bölgemizde ilk bal hasadını yapıyoruz. Mart ayında biz bu işe başlarken Sirkeli’de bal olmaz diyenler vardı. Allah’a hamd olsun bugün yüzde yüz doğal, yoğun aromalı geven balını ürettik. Purbal ismini tescilledi. Sirkeli’de arıcılığın yaygınlaşmasını istiyoruz. Ürettiğimiz balları da ilçemizde yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacağız. Arı gibi çalışmaya üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz.

Başkan Ertuğrul Çetin ve Başkan Yardımcıları, özel elbiseleri giyerek petekleri kovanlardan çıkardı.

Geven Balının Faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlamaktadır. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara şifa sağlar. Çeşitli alerji ve yaralara şifa sağlar. Genel hazım sorunlarını da giderir. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırmaktadır.