Pursaklar’da Kadınların İlk Adresi ‘‘Hanım Evleri’’

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Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Hanım Evleri’nde kadınlar, hem hayatlarını kolaylaştıran kurslar alırken, hem de aile bütçesine katkı sunacak yeni meslekler öğrenme heyecanı yaşıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Evlerindeki kurslara katılan kadınlar, sosyalleşme imkânı bulurken, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip vb. onlarca farklı mesleki ve hobi kurslarında yeteneklerini keşfediyor.

Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verilerek işin ehli olmaları için verilen kurslarda gelişim kaydedip başarılı olan kursiyerler, sertifikalarını alarak mesleki yeterliliğe sahip oluyor.

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‘‘Hanım Evlerimizde, kadınların üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanmalarını sağlıyoruz’’

Her mesleki alana kadınların elinin değmesi için Hanım Evlerinde eğitim verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her yıl on binlerce kadına Hanım Evlerimizde, hobi ve meslek kurslarında eğitim veriyoruz. Hanım Evlerimizde eğitim almaya başlayan kursiyerlerimiz, aile bütçelerine katkı sağlayarak, aldıkları eğitimlerle yeni beceriler elde etme imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar edinme fırsatı da buluyor. Aldıkları eğitimlerle birlikte hanımların özellikle üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanmalarını sağlıyoruz’’ dedi.