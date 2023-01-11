Pursaklar’da Kadınlar Öğreniyor Üretiyor Sosyalleşiyor

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Başkan Ertuğrul Çetin’in eşi Hacer Çetin, Hüma Sultan Hanım Evinde devam eden kursları ziyaret ederek, kursiyerlerin yapmış olduğu ürünleri inceledi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in eşi Hacer Çetin, Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Evlerinde bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, dikiş, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim vb. onlarca farklı mesleki ve hobi kurslarında yeteneklerini keşfeden kursiyerleri ziyaret etti.

Kursiyerlerin aldıkları eğitimleri yakından görmek adına sınıfları tek tek gezen Başkan Ertuğrul Çetin’in eşi Hacer Çetin’in yanı sıra Gürhan Yüzbaşıoğlu’un eşi Şeyda Yüzbaşıoğlu, Ak Parti Meclis Üyeleri Meral Bozoğlu, Tülay Ergün, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Öztürk, Halk Eğitim Müdürü Hülya Korkmaz ve Kültür Müdürü Fadime Kibaroğlu katılım sağladı.

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‘‘Hanımlarımızın eline emeğine sağlık’’

Eğitim verilen kursları tek tek gezdiklerini ve hanımların aldıkları eğitimlerin hakkını verdiğini ifade eden Hacer Çetin; ‘‘Her yıl on binlerce kursiyerimize Hanım Evlerimizde, hobi ve meslek kurslarını ziyaret ederek, kadınlarımıza gereken desteğin verildiği zaman ne kadar büyük işlere imza attıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Verilen eğitimlerin karşılığında hanımlarımızın ortaya koyduğu ürünler ilgi çekici. Hanımlarımızın eline emeğine sağlık’’ dedi.