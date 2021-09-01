Pursaklar’da İhtiyaç Sahibi Ailelere Kangal Sucuk

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinden yapılan sucukları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

htiyaç sahibi aileler için bütün imkanlarını seferber eden ve yardım çalışmaları yürüten Pursaklar Belediyesi, Aşevi’nde hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırladığı kangal sucukları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı.

Kangal Sucuk dağıtım işlemlerini aşevinde takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iki yıldır Kurban Bayramı sonrası bu uygulamanın devam ettiğini belirtti.

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‘‘Sucukların dağıtımına başladık’’

2 yıldır devam eden geleneği bozmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için kestiğimiz kurban etlerinden yapılan sucukların dağıtımına başladık. Kardeşlerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimiz yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.