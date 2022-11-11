Pursaklar’da Gençler Şampiyonlarla Buluştu

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Pursaklar Belediyesi, ilçede düzenlenecek olan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi ülkeye büyük gurur yaşatan şampiyonlarla söyleşi programı gerçekleştirdi.

Dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun adına ikinci kez düzenlenecek olan ve 18 ülkenin katılım sağlayacağı Uluslararası Halter Turnuvası öncesi Pursaklar Belediyesi, önceki dönemlerde Halter turnuvalarında boy gösteren ve ülkemize Dünya Şampiyonluğu kazandıran; Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Sedat Artuç Pursaklar’da ağırladı. Söyleşi programına Dünya Şampiyonlarının yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve sporseverler yoğun katılım sağladı. Şampiyonlar, genç sporculara başarıya ulaşmaları için izlemeleri gereken süreçler hakkında bilgiler verdi. Sporcular, sporseverlerin merak ettiği konular hakkındaki sorularına cevap vererek, azimle spor yapmaya ve hiçbir zaman geri adım atmadan çalışmalara devam edildikçe, büyük başarıların elde edilebileceğini ifade ettiler.

‘‘Ülkemize büyük başarılar kazandıran sporcularımız, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini gençlerimizle paylaştı’’

Halter’de Dünya Şampiyonlukları kazanan sporcuları Pursaklar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Sayın Talat Ünlü, Şampiyonlarımız Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Sedat Artuç’la birlikte gerçekleştirdiğimiz söyleşi gençlerin coşkusuyla geçti. Gençlerimiz Dünya Şampiyonlarıyla buluştu. Ülkemize büyük başarılar kazandıran sporcularımız, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini gençlerimizle paylaştı. Belediye olarak bizlerde spora ve sporcularımıza büyük önem veriyoruz. Tüm branşlarda olduğu gibi Halter branşında ilçemize Avrupa’daki büyük başarılar kazandıran sporcular yetiştirdik. Spor alanına ilgi duyan gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.