Pursaklar’da Duygu Yüklü Mevlid-i Nebi Programı

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Pursaklar Belediyesi tarafından Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) doğumunun 1451.yılı münasebetiyle Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde ‘‘Mevlid-i Nebi Haftası’’ programı düzenledi.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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‘‘Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav)’yı anlamak adına böyle anlamlı ve güzel bir programda bir araya geldik’’

Mevlid-i Nebi Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (sav)’yı anlamak adına böyle anlamlı ve güzel bir programda bir araya geldik. Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla sevgili peygamberimizin yaşamı, hayatı, Kur’an-ı Kerim’de verilen mesajların gereğini yapmamız üzerine manevi duygusu yüksek bir programı idrak ediyoruz. Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Programımıza yoğun ilgi gösteren tüm Pursaklar halkına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in konuşmalarının ardından Kuran’ı Kerim tilaveti ve Dursun Ali Erzincanlı’nın doyumsuz sohbeti ile manevi iklimin doruğuna ulaşılarak Pursaklar halkına, muhteşem bir Mevlid-i Nebi gecesi yaşatıldı.