Pursaklar’da Bütçe Oy Birliği İle Geçti

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Pursaklar Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi Meclis Toplantı Salonunda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Pursaklar Belediyesi Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısında ilçeye değer katacak olan, gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 2023 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü.

Bütçe görüşmelerine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda 2023 yılında ele alınacak tüm maddeler, teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

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‘‘Yeni hizmetlere kapı aralayacak olan 2023 Yılı Bütçemizin görüşmelerini tamamladı’’

2022 yılında tüm vatandaşlara dokunarak ortaya koydukları yatırımlarla ilçeye marka değeri yüksek projeler kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Hizmetlerle dolu geçen 2022 yılını geride bırakıyoruz. Yeni hizmetlere kapı aralayacak olan 2023 Yılı Bütçemizin görüşmelerini tamamladık. Bütçemiz oy birliği ile kabul edildi. Yatırım hedeflerini şeffaf bir şekilde hazırladığımız mali bütçemiz ile Pursaklar’a yakışır yeni vizyonist projeleri ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bütçemizin Pursaklar’ımıza, Ankara’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.