Pursaklar’da 65 m² dükkan icradan satılacak

Ankara 22. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Pursaklar’da bulunan 65 m² dükkan satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dükkanın, Yunus Emre Mah., Yunus Emre Cad., Elibol Kardeşler Apt., No.101/B Pursaklar / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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