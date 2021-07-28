Pursaklar Şimdi Daha Güvenli

Pursaklar’da ilçe sınırları içerisinde kalan 600 noktada huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla mobese sistemi kuruldu.

Pursaklar Belediyesi ile ilçe emniyet müdürlüğü arasında yapılan anlaşma gereği ilçe sınırlarında suç ve suçun önlenmesi kapsamında emniyetin belirlediği noktalara, plaka okuma özelliği olan mobese sistemi kurulumu ve montaj çalışmaları tamamlandı. Diğer mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler, kamera yerleştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Finansmanının Pursaklar Belediyesi tarafından sağlandığı kameraların, kurulumunu gerçekleştiren personellerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bilgi İşlem Müdürü Tugay Şahin’den de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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‘‘Belediyemiz imkânlarıyla aldığımız yeni kameraların montajına devam ediyoruz’’

Vatandaşların yaşadığı her yerde güvenliğin önemli olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Suç ve suçun önlenmesi kapsamında ilçe emniyet müdürlüğümüz İle yapılan protokol gereği, belediyemiz imkânlarıyla aldığımız yeni kameraların montajına devam ediyoruz. İlçe genelinde 600 kameraya ulaştık. Emniyet Müdürlüğüne vermiş olduğumuz MOBESE hizmeti desteğiyle ilçemizin daha güvenli olması noktasına katkı sağlıyoruz. Bizler böyle bir projeyi hayata geçirerek güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyoruz. Daha güvenli bir Pursaklar için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.