Ayyıldız Mahalle sakinleri, bina bahçelerinde yetiştirdikleri çiçeklerle, Pursaklar’ın çehresini değiştiriyor.

Türkiye’de koronavirüs nedeni ile sıkıntılı bir süreç geçirilmesine rağmen Ayyıldız Mahalle sakinleri, gelenek haline getirdikleri lale ekimlerini bu yılda sürdürerek ilçede adeta bir bahar havası esmesini sağlıyor.

Tarihi bir değeri olan lalelerle bezenen Ayyıldız Mahallesi, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Bahar mevsiminde çiçek açan laleler, Pursaklar’ı renklendiriyor. Mahalle halkı tarafından dikilen, baharın müjdecisi olan renk renk laleler, Pursaklar’a ayrı bir güzellik katıyor. Ayyıldız Mahallesi sakinleri, apartman önlerinde yaptıkları peyzaj çalışmaları ve yetiştirdikleri laleler ile ilçeye görsel bir şölen sunuyor.

Lalelerin kültürel mirası ve gözleri büyüleyen güzelliği hakkında vatandaşlarla sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile birlikte mahalle sakinlerinin bahçelerine misafir olarak, lalelerin oluşturduğu görsel şöleni tüm Türkiye’ye ve Pursaklar halkının beğenisine sundu.