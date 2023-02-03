Pursaklar Halkı Milletin Evinde

- Reklam -

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında, ilçe halkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezilerine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle vatandaşlara dolu dolu etkinlikler sunan Pursaklar Belediyesi, ilçe halkına rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezdirdi.

- Reklam -

‘‘Her Salı düzenlediğimiz gezilere katılmak isteyen hemşehrilerimiz, Pursaklar Yaşam Merkezi’ne başvuru yapabilirler’’

Pursaklar halkını yıl boyunca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan illere gezilere gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Hemşehrilerimize sosyal ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla yoğun katılımla gerçekleşen bir geziyi daha tamamladık. 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın projesi kapsamında ilçe halkımıza Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdiriyoruz. Her Salı düzenlediğimiz gezilere katılmak isteyen hemşehrilerimiz, Pursaklar Yaşam Merkezi’ne başvuru yapabilirler. İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz, hız kesmeden devam edecek’’ dedi.