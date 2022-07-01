Pursaklar Belediyesinden Ödüllü E-Spor Turnuvası

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Pursaklar Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde en popüler oyunlarından biri olan Valorant oyunu için E-SPOR turnuvası düzenliyor.

Sporda marka şehir olmak ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, Valorant E-Spor turnuvası için kayıtları almaya başladı.

Başvuruların 2 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada E-Spor severler, Valorant oyununu oynayacak. Valorant oyununu tek ya da takım olarak oynamak isteyen katılımcılar, https://turnuva.pursaklar.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yapabilecek.

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Turnuva heyecanında ilk elemeler 3 Temmuz günü gerçekleşecek. Yarı finale yükselen katılımcılar 4 Temmuz’da mücadele verecek. 5 Temmuz Salı günü finale yükselen oyuncular, kozlarını canlı yayında paylaşacak.

‘‘E-Spor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz’’

Okul stresini atmak isteyen gençleri E-Spor turnuvasına Davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘E-Spor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun içinde düzenleyeceğimiz E-Spor turnuvası ile gençlerimizin gelişim sağlamaları için gerekli desteği ve teşviki veriyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir’’ dedi.