Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Pursaklar Belediyesi, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele nedeniyle iş yerlerinin kapanması sonucuyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Pursaklar Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekipleri tarafından, Pursaklar’da birçok noktaya mama, yem ve su bırakıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi,Temizlik İşleri Müdürü Mevlüt Oğuz, Çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne bağlı ekipler ve veteriner hekimler, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpeklere mama ve su takviyesi yaparak beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

‘‘Sokaktaki Canlarımızı İhmal Etmiyoruz’’

İnsan hayatını tehdit eden koronavirüsü ile belediye olarak tüm güçleriyle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde bu virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Aldığımız bu tedbirlerin yanı sıra sokakta yaşayan sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Şu anda iş yerlerinin kapandığı bir durum söz konusu. Daha önceleri sokak hayvanları buralardaki yiyeceklerle idare edebiliyordu. Minik dostlarımızın hayata tutunmalarını sağlamak için ekiplerimiz tarafından, ilçemizin belli noktalarına mama ve su takviyesi yapıyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevimli dostlarımızın bu durumdan etkilenmemeleri için sokak hayvanlarını aralıksız olarak beslemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Ayrıca, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Başkan Ertuğrul Çetin, bu süreci en kısa sürede, en az hasarla atlatacaklarını belirtti.