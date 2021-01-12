PUBG MOBILE versiyon 1.2 güncellemesi geldi

İSTANBUL, (DHA) – Dünyanın en popüler oyunları arasında gösterilen PUBG MOBILE’in versiyon 1.2 güncellemesinin geldiği açıklandı. Güncellemede, yeni oyun deneyimi sunulurken, silahlar, Metro Royale içeriği, Royale Pass Sezon 17 ve çok daha fazlası bulunuyor.

Mistik Güçler, yeni güncellemeyle birlikte PUBG MOBILE’ı etkisi altına alıyor. Erangel Haritası’na başka bir dünyadan gelen ‘Runik Güçler’, oyunculara özel güçler kazandırıp aksiyona yeni heyecan katacak. Aynı zamanda geri tepme etkisi azaltılmış 5.56 mm mermiler ile yeni FAMAS taarruz tüfeği de oyuncuların kullanımına sunulacak. Tüm özelliklerin yer aldığı PUBG MOBILE Versiyon 1.2 içerik güncellemesi App Store ve Google Play aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebilir.

Yeni ‘Runik Güç’ temasında, oyuncular üç runik enerjiden birini seçebilecekleri benzersiz bir Erangel versiyonuyla tanışacak. Runik enerjinin seçilmesinin ardından, her oyuncuya savaş alanında stratejik avantajlar sağlamak amacıyla ‘siper oluşturma’ ve ‘takviye’ becerileri verilecek. Erangel’in geniş arazisine yayılan runik beceriler, bulunarak tekrar elde edilebilecek. Benzer bir şekilde, runik enerjiler PUBG MOBILE Eğlence Modu’nda da kullanılabilecek ve oyuncular günlük runik görevlerini tamamlayarak yepyeni ödüller kazanabilecek.

PUBG MOBILE’in runik becerileri:

Ateş Runu; Oyuncular, yavaşça ilerleyen ve dokunduğu oyunculara yakma hasarı veren bir alev çemberi oluşturabilir. Ayrıca, bu run mermiye kısa süreli yakma etkisi kazandırır.

Kutup Runu; Mermiye donma etkisi kazandıran ve iyileşme etkisini azaltan bu ilave beceriye sahip oyuncular, savaş ortasında korunmak için 3×3 birim boyutunda bir buzdan duvar oluşturabilirler.

Rüzgar Runu; Bu beceri, dışarıdan ateşlenen silahların yarattığı mermi hasarını azaltan yarı saydam bir kalkan oluşturur. Bu özel beceri, oyuncunun hareket hızını artırır ve yeniden yükleme süresini kısa bir süre için azaltır.

Yeni Metro Royale kapsamında: Onur Bölümünde oyuncular düşmanlarını yok edip oyun içi öğeleri toplayarak, onur seviyelerini artıracak. Onur toplayan oyuncular özel ses paketlerine, giysilere ve diğer kalıcı ödüllere hak kazanabilecek. Royale Pass Sezon 17 ise, 19 Ocak Salı günü PUBG MOBILE’e eklenecek.

Runik güç temasıyla geliştirilen Sezon 17, güncellenmiş Royale Pass Görevleri, Aktivite Paketi etkinlikleri, Görkemli Şafak ve Görkemli Orak Setleri gibi özellikler içeriyor. PUBG MOBILE’in popüler EvoGround Modunun yeni versiyonu ise, 5 Şubat Cuma günü ileri teknoloji ürünü Güç Zırhı ve sıkıştırılmış Livik Haritası’nda Matrix Olayları ile heyecan yaratacak.