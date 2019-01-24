Konya’da PTT’nin kargo bölümünde, bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 09.10’da PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi’nde meydana geldi.

Jandarmaya teslim edilmek suretiyle kargo alanına getirilen ve içinde cephane olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonucu kargo alanında hafifçe hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Konya’da PTT’nin kargo alanında patlayan jandarmaya ilişik paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2’sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına göndermiş olduğu tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev almış olduğu saptandı.

Tedavisi devam eden 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.