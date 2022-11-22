PTT – Lez-Herlaimont: 3-0

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Istref Elezaj (Bosna Hersek), Eirini Moula (Yunanistan)

PTT: Büşra, Mısra, Busa, Janset, Elif, Merve, Sema Nur (L) (Mori, Derin, Mislina)

LEZ HERLAIMONT: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet, Reul (L) (Leonard, Naticchi, Matejko, Moulin, Blairon)

SETLER: 25-15, 25-17, 25-20

SÜRE: 65 dakika (17′,23′,25′)

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PTT, 2023 CEV Challenge Kupası ilk tur ilk maçında sahasında Belçika’nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımını 3-0 mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.

(FOTOĞRAFLI)