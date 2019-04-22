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22 Nisan 2019
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PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
Sonsöz ÖzelÖzel Röportaj

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Emre Yılmaz Emre Yılmaz

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PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

Hayatın her alanında öncü olan PTT AŞ’nin Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya gazetemize yaptığı açıklamada, “Her ilde yüzlerce çalışanımız PTT AŞ’nin tüm faaliyetlerini destekler. Bu bizim büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 179 yıldır Türkiye’nin her bölgesine kargo, lojistik, sigorta, e-ticaret ve bankacılık başta olmak üzere birçok alanda hizmet ağını genişleterek sürdürüyor. Teknoloji ve bilgi çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde kendini yenilemeyi başaran PTT AŞ, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı olarak küresel posta sektöründe de güçlü bir konumda bulunuyor.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, PTT AŞ’nin ekonomik ve sosyal hayata katkısının yanında spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanında da fayda sağladığını kaydetti. PTT Genel Müdür Yardımcısı Çetinkaya, gazetemize yaptığı açıklamada, “Her ilde yüzlerce çalışanımız PTT AŞ’nin tüm faaliyetlerini destekler. Bu bizim büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir” ifadesini kullandı.

PTT AŞ, 451 ayrı kurum ve kuruluş ile 612 ayrı anlaşma yaparak hizmet portföyünü genişleterek her yerde halkımızın hizmetinde olduğunu gösteriyor. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 323 yerleşim yerinde de sadece PTT AŞ hizmet veriyor.

PTT AŞ, dünyada küresel bir aktör olmayı hedefleyerek her geçen gün daha da ileriye adım atıyor. PTTMatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefleyen PTT AŞ, 2023 hedeflerini de 100 bin istihdam, 15 bin iş yeri olarak belirledi.

“FİLENİN GÜVERCİNLERİ” SULTANLAR LİGİNDE

Köklü bir spor geleneğine sahip PTT Spor Kulübü, yıllardır her branşta sporcu yetiştirerek milli takımlara oyuncu gönderiyor. Ülke sporuna destek vermek hedefiyle yola çıkan PTT Spor Kulübü, bu kapsamda spor branşlarının geliştirilmesi için yetenekli gençlerin antrenmanlarının, eğitimlerinin ve onları yetiştirecek olan antrenörlerinin her zaman yanında bulunuyor. 

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, 2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanarak adını Sultanlar Ligine yazdırdı. Filenin Güvercinleri, Eskişehir’deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda 3 gün süren final etabı sonunda kupayı göğüsledi.

PTT SOSYAL HAYATIN DA İÇERİSİNDE

PTT AŞ’den edinilen bilgilere göre, vatandaşların işlerini kolaylaştırmanın yanında sosyal hayata da destek uygulamaları ile göz dolduruyor. Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve eğitim-kültür alanındaki gelişmelere katkı sağlanabilmesi amacıyla, kişilerin birbirlerine göndereceği, içeriğinde türü fark etmeksizin kitap bulunan ve ticari olmayan posta kargosu ve APS Kurye gönderileri indirimli olarak kabul ediliyor. Ayrıca varış yeri okul olan kırtasiye, giysi ve bunun gibi gönderiler de bu kampanya dahilinde bulunuyor.

KİŞİSEL PUL HİZMETİ

PTT AŞ, dünya genelinde çok önemli bir değer olan pulu, vatandaşlarımıza sevdirmek ve bu değere yeni boyutlar kazandırmak amacıyla “Kişisel Pul” uygulamasını hayata geçiriyor. Fotoğraf veya benzer görsel objeler pul olarak basılıyor. Pullar, hatıra amaçlı kullanıldığı gibi aynı zamanda gönderiler üzerine yapıştırılarak posta işleminde de kullanılıyor.

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Emre Yılmaz
Emre Yılmazhttps://sonsoz.com.tr
2013-2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Mayıs 2018 tarihinden itibaren Sonsöz Gazetesi'nde video editörü olarak aktif olarak devam etmektedir.

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