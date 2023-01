Psikolojik Durumumuz Çocukluktan Kaynaklanabiliyor

- Reklam -

Etimesgut’ta yaşayan adını vermek istemeyen Bilinçaltı Eğitmeni, imgeleme teknikleri ile ilgili gazetemize konuştu. Çocukluktan gelen travmaların ortaya çıkarak bireyin ferahlandığını belirtti. Birçok bireyin yararlandığını vurguladı.

Hazal Ergen/Ankara

Gönüllülerin zihin dünyalarına girerek travmalarını tespit eden adını vermek istemeyen Bilinçaltı Eğitmeni, amaçlarını, imgelemenin önemini, kullandığı yöntemleri ve aldığı eğitimi açıkladı.

İmgeleme Yapmanın Faydası

Sizin yaptığınız işin tam adı nedir?

“Benim yaptığım işin adı bilinçaltı sembol dili. Bizim yaptığımız çalışmalar, bilinçaltı hisleri, olumsuz duygular, bizi üzen, bizi strese sokan, bizi kötü hissettiren hislerden zihinsel olarak arınmak, iyileşmek. Çünkü ilaçlarla iyileştiğimizi sanıyoruz ama ilaçlarla iyileşmiyoruz, düşüncelerimiz değişmedikçe hayatımızdaki tekrar eden olaylar önümüze geliyor, her hastalığın bir nedeni var. Örneğin ağrıların bir nedeni duygusal temellidir, sevgi eksikliğidir. Her ağrının nedeni muhakkak ki sevgi eksikliğinden kaynaklanır. Hatta bununla ilgili bir kitap da var; ‘Hastalıkların Zihinsel ve Ruhsal Nedenleri’ diye. Biz yaptığımız çalışmadan önce düşüncelerimizi değiştirmeyi öğreniyoruz. Olumsuz düşünceyi olumluya çeviriyoruz, bunu da meditasyon ve imgeleme ile yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi düşüncelerimiz değişmedikçe hayatımızda aynı olayları tekrar yaşıyoruz. Tiklerimiz, fobilerimiz, korkularımız gibi her konuda çalışıyoruz. Bebekler anne rahmine düştüğü andan itibaren annelerinin tüm duygularını çeker. Anne mutluysa bebek de mutlu, anne üzgünse bebek de üzgün olur, anne gergin ve sinirliyse bu durum bebeği de etkiliyor. Bebek doğduğu zaman 7 yaşına kadar yine bilinçaltı aktif yine her şey bilinçaltına kopyalanıyor ve daha büyüdüğünde bu bütün olumsuz hisleri yaşıyor.

Bir danışmanım vardı, ailesinde taciz olayı yaşamıştı. Burada detaylı anlatmak istemiyorum ama kız evlenmekten korktuğunu belirtiyordu. Evlilik korkusu; anneden ya da babadan gelebilen iletişim bozukluğu, sevgi eksikliği, evlilik baskısı, bireyin ebeveynini zorla evlilik yapmış olması olabilir. Eski zamanlarda zoraki evlenme baskısı vardı, burada anne ve babanın suçu yok, eski geleneklerle ne yakık ki hepimizin ailesinde böyle zorla yapılmış evlilikler olabiliyor. İşte bunlar çocukların hayatını etkileyebiliyor, burada bilinçaltı temizliği yaptığımızda da arınmış olarak hayatımıza devam ediyoruz.

Yaptığınız işin yararı nedir?

Her sorun yaşadığımızda yeniden bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani tek seansta hiçbir şey düzelmiyor. Çünkü bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Büyüdükçe, geliştikçe, yıllar geçtikçe, sorunlarla karşılaşıyoruz. Her sorun yaşadığımızda, bilinçaltımız farklı konuları, olayları çıkarıyor, farklı korkuları yaşıyoruz. Bunlardan da arınarak çalışma yapıyoruz. Yani her zaman büyüyor, gelişiyoruz. Bunlardan bir ders çıkarıyoruz. Biz şunu diyoruz; ‘Ben bundan ne öğrendim, evet bu olayı yaşadım ama bu olayın bana kattığı şey nedir, bundan ne öğrenmeliyim?’ Bunu sormalıyız, bunu sorduğumuz an olaylara bakış açımız değişiyor.”

Bu eğitimi nasıl aldınız?

“Ben bu eğitimi 3 yıldır aldım. Bir yakınım vasıtasıyla aldım. Kendisine, ‘Ben kimim?’ sorusunu soran herkes, bu eğitimi alabilir. Kendini arayan, hayatını iyileştirmek isteyen herkes yapabilir. Çünkü hepimizin yaratılış amacı var bu dünyada. Hepimiz bir sebeple geldik ve hepimizin bir görevi var. Hepimiz görevimizi bulmalıyız, benim yaptığım iş; bilinçaltı sembol dili. Biz farkında olmasak da sembollerle hayatımızı yönetiriz. Çünkü bilinç altımız çocuk dilidir. Onunla çocukları ile konuşmalıyız. Bilinçaltı iyiyi hemen kabul etmez çünkü kötüyü alır. Şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuya kaldığınızda o televizyonda konuşulan her şeyi bilinçaltınız alır. Bir arkadaşınızla sohbet ettiniz her konuda bilinçaltınız hala çalışır oradaki olumluyu almaz önce olumsuzu alır. Onun için ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Biz, bu eğitimi alırken dedikodu gibi olumsuz her şeyden uzak durarak aldık ve olması gereken de budur. Yani bu Yaradan’ın bizden beklediği en önemli şey. İyi düşünmek, iyi insan olmak, insanlara yardımcı olmak. Hani bir söz var ya ‘dünyayı iyilik kurtarır’ aynen öyle bizim yaptığımız iş de böyle. Önce biz iyi olmalı, önce biz değişmeliyiz. Biz değişirsek, sen değişirsen dünya değişir.”

Psikolojik Durumumuz Çocukluktan Kaynaklanabiliyor

Hangi konularda yol gösteriyorsunuz?

“Belli bir konu yok. Yani şöyle örnek veriyorum. Hamile kalamayan bir insan da bu eğitime, seansa dahil olabiliyor, polis de avukat da her meslek grubu katılabiliyor veya destek alabiliyor. Ben karakter analizi yapmıyorum ama daha çok korkular, travmalar üzerine çalışıyorum.”

En çok hangi yaş, cinsiyet grubu katılıyor?

“Her yaş ve cinsiyet grubu katılabilir. 7 yaş grubu ile çalışmak çok keyifli oluyor onların bilinçaltı çok aktif ve sorunları ortaya hemen çıkıyor. 7 yaşında bir oğlan çocukla çalışmıştım, annesi derslerinde çalışmadığını söylüyordu. Çocuğu okulla ilgili çalıştırdığımızda söylediği yanıtlara baktığımda babadan gelen tam olarak bir korku değil travma vardı. Babadan kaynaklı sevgi eksikliği vardı. Bunu çözdük ve annesi daha sonra derslerinden daha iyi olduğunu söyledi.”

Destek olduğunuz kişilerin çocukluğuna da iniyorsunuz değil mi?

“Tabii ki çalıştığımız kişilerin çocukluğunda olan tüm sorunlar, dediğim gibi anne rahmine düştüğü andan itibaren yapısına yansıyor. Şöyle düşünün bebek anne karnında istemiyorsa bunu hissediyor. Annem ve babam beni istemiyor diye bunu hissediyor ilerleyen zamanlarda istenmeyen çocuk olarak ya da içine kapanık oluyor. Okul hayatında da içe dönük yaşıyor, arkadaş sorunları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da bu eksikliği dışarıda, başka ortamlarda arıyor, hep sevilmek, değer görmek istiyor.

Meditasyon dediğimiz, düşüncelerden arınmak, zihnimizi serbest bırakıp dinlenmek ve olumlamaları tekrar etmektir bence.”