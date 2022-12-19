“Protez tırnak yaptıranlar 1 yıl mantar tedavisi görmek zorunda kalabilir”

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Nisanur ŞENTÜRK- Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL,(DHA)- Son zamanlarda kadınlar tarafından el ya da ayaklara sık sık yaptırılan protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu. Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pekmezci, “Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir. Özellikle ayak tırnağında oluşan mantarın tedavisi 1 yılı bulabilir. Hatta bu süreç daha da uzayabilir” dedi.

Son zamanlarda çeşitli salonlarda yaptırılan protez tırnak, kadınlar arasında oldukça popüler oldu. Ancak bu tırnakların görüntüsü her ne kadar bazı kişileri cezbetse de sağlık açısından bakıldığında birtakım problemler yaratabiliyor. Bunların önüne geçmek için protez tırnağın belli kurallara dikkat edilerek güvenli yerlerde yaptırılması gerekiyor. Teknik olarak kurallara uygun yapıldığında protez tırnağın hiçbir zararı olmadığını belirten Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Dermatolog Doç. Dr. Erkin Pekmezci; “Ancak bu işlem tekniğe uygun yapılmadığında birçok probleme neden olabiliyor. Bu yüzden işlemlerin sertifikalı kişiler tarafından ve sertifikalı mekânlarda yapılması gerekir. Tırnak yaptırıldıktan sonra uzun süre bakımsız kaldığında ise işlem bölgesinde alerjik reaksiyon, mantar veya bakteriyel enfeksiyon oluşabiliyor. Özellikle bunlardan kaçınmak için kontrol sıklığını iki haftadan fazla tutmamak gerekir” uyarısında bulundu.

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“ZAMANLA TIRNAKTAN DERİYE BULAŞABİLİYOR”

Protez tırnak yapımında tırnağı temizlerken ete zarar verilmesi, tırnak kontrollerini geciktirmeye bağlı olarak enfeksiyon gelişmesi ve bunun fark edilmemesi mümkün. Genellikle mantar enfeksiyonlu tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Pekmezci, “Zamanla tırnaklarda kalınlaşma oluyor. Tırnak plağı, tırnak yatağından ayrılabiliyor. Ayrıca tırnaklarda oluşan mantar deriye de yayılabiliyor ve bunlar aynı ortamda yaşayıp temas kurulan kişilere, örneğin aynı terliği giyenlere ve havluyu kullananlara bulaşabiliyor” dedi.

“HASTALIK, TEDAVİ BİTSE DE TEKRAR EDEBİLİYOR”

Bu tür durumlarda hem sistemik hem de topikal, yani bölgesel tedavi uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Pekmezci şunları söyledi:

“Genellikle kapsül veya tablet şeklinde sistemik ilaçlar var, hastalarımıza bunları yazıyoruz. Tabii kullanım süreleri ise hastanın durumuna göre değişiyor. Topikal krem ve tırnak cilalarını da tamamlayıcı tedavi olarak hastaya kullandırıyoruz. Tırnaklardaki mantar tedavisi oldukça uzun sürer. Çünkü hasta olan tırnak bölgesi iyileşmez, uzayıp gitmesi ve arkadan normal tırnağın gelmesi beklenir. Tırnak tamamen normal görünüme kavuşana kadar da tedaviye devam edilmelidir. Özellikle ayak tırnaklarının tamamen iyileşmesi 1 yılı buluyor. Bazen bu süre, daha da uzayabiliyor. El tırnaklarının iyileşmesi bundan biraz daha hızlı olabiliyor. Ancak burada da kontrollerin iyi yapılması gerekir. Çünkü küçücük bir alanda bile mantar kalırsa hastalık yine aynı şekilde tekrar edebilir. Bu yüzden iyileştiğine karar verildikten 1-2 ay sonra hastanın bir kez daha hekime görünmesinde fayda var.”

“TIRNAKLARINIZ NEMLİ OLMASIN”

Protez tırnak dışında başka etkenlerin de mantara neden olabildiğinin altının çizen Doç. Dr. Pekmezci son olarak “Uzun süre bakımsızlık, hijyene dikkat etmemek, tırnağında ve cildinde mantar olan kişilerle ortak yaşam alanlarını kullanmak, tırnakların ve cildin uzun süreler nemli kalması mantara neden olabilir’’ dedi.