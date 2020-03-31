Muğla Türkiye’nin çam balı üretiminin yüzde 80’lik bölümünü karşılarken, Köyceğiz ilçesinde bal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Arıcılar, koronavirüs salgını nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin tüketilmesi için vatandaşa çağrı yaptı.

Dünyada turizm ve mermer ihracatından sonra çam balı üretimi konusunda da önemli yere sahip olan Muğla, ülke genelindeki çam balı üretiminin yüzde 80’ini karşılıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren arıcılar, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Türkiye’de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ürünlere yöneldi.

Bu ürünler arasında arılar tarafından, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından toplanan ve güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Kilosu 2 bin liraya alıcı bulan propolis, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanları virüslere karşı koruyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ise az miktarda üretilen gerçek propolis yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor.