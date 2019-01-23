Panasonic, sınıfının en küçük ve en hafif taşınabilir LCD lazer projektör serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

7,2 kg ağırlığındaki VMZ60 ve VMZ50 serileri, WUXGA (PT-VMZ60, PT-VMZ50, PT-VMZ40) ve WXGA (PT-VMW60, PT-VMW50) çözünürlüklerine sahip beş yeni model ile genişliyor. Projektörler, hafifçe ve kompakt tasarımları yardımıyla firmalar ve eğitim merkezleri gibi canlar arasında işbirliğinin sıkça gözlendiği ortamlarda kolayca taşınabiliyor.

Bu ürün serisi lambalı projektörlerden bayağı ekran projeksiyon ayarları bulunan lazere uygun fiyatla geçiş yapmak isteyenlere yönelik bir ürün. Göz müşteri görüntüler için yüksek renk keskinliği sunan projeksiyonlar, parlak ve keskin görüntüler için 4.500 ile 6.000 arasında lümen kıymetine sahip.

Mart 2019’da satışa sunulacak olan VMZ50 ve Haziran 2019’da satışa sunulacak olan VMZ60 serileri, yeni soğutma teknolojisi yardımıyla daha yüksek parlaklık aralığına rağmen bakım gerektirmeden 20.000 saat çalışabiliyor.

Projektörler, kısa yansıtma mesafeleri için 1,6 kat yakınlaştırılabilen zumlu merceğin yanı sıra geniş V/H mercek kaydırma özelliği sunuyor. Bu özellikleri ve esnekliği yardımıyla küçük sınıflar, toplantı odaları ve kısıtlı alanlarda ideal bir projektör olarak dikkati çekiyor

4 modelin 150 m’ye kadar tek bir LAN kablosuyla eş zamanlı video, ses ve denetim sinyalleri gönderen DIGITAL LINK ile ahenkliliği da bulunuyor. USB Bellek Görüntüleme işlevi ve projektörlerin kablosuz modülünü kendi aletiniz ile kullanma olanağı da aletlerin başka özellikleri arasında yer alıyor. Kablosuz modülünün sunmuş olduğu bu özellik, toplantı odasında oturdukları yer fark etmeksizin, ziyaretçilerin kablo taşıma sorununu ortadan kaldırarak yalnızca bir uygulamayla projektöre bağlanıp bilgi ve belge paylaşmalarına olanak tanıyor.

Aynı zamanda bütün projektörler, 4K ve 30p sinyal girişini destekliyor. Böylece bu ürün serisi içerikleri en aktüel görüntü kalitesiyle yansıtan, dönemin eskitemediği bir çözüm haline geliyor.