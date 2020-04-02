Koronavirüs Bilim Kurulu’na her branştan akademisyenin girmesiyle ilgili tavsiyede bulunan Sosyal Hizmet Uzmanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, kurulda sosyal bilimcilerin de olması gerektiğine dikkat çekti.

Yolcuoğlu “Kurulda sadece tıpçılar değil; sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet, sosyal psikoloji, antropoloji vb. bilim dallarında da birer akademisyen yer almalıdır” dedi.

Yaşanılan koronavirüs salgınının büyük bir sosyal, psikolojik ve ekonomik kriz olduğunu ifade eden Yolcuoğlu, sosyal bilimlere ileri düzeyde önem vererek yeni ve işlevsel toplumsal sosyolojinin kurulabileceğini ifade etti. Yolcuoğlu, “Sosyal olay ve olguların aile, grup ve organizasyonlardaki sorunların tek bir disiplinin bilgilerine göre çözümlenemeyeceği, artık tüm dünyada kabul görmektedir. Toplumsal gerçeklik ve salgın, kıtlık vb. büyük toplumsal olaylar; sosyal bilimlerin yapay ayrımlarına bağlı kalmaz ve bir bütün olarak meydana gelir. Ancak bu sosyal gerçekliğin, çoğu zaman bir bütün olarak anlaşılabilmesi güç olduğundan, onu farklı disiplinlerin konusunu oluşturan parçalara bölmek gerekmiştir. Sosyoloji, sosyal antropoloji, psikoloji, sosyal çalışma vb. disiplin ve bilim dalları böylelikle doğmuştur” dedi.



Yolcuoğlu, “Burada önemli olan nokta, tek tek parçaların incelenmesi sonucunda sosyal gerçekliğe ilişkin doğru yargılara varılabilmesi için, disiplinler arası çalışma yapmanın zorunlu olduğunun, modern bilimin hüküm sürdüğü tüm dünyada kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı.