Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor/ Ek...
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Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı. O anlar DHA kamerasına yansıdı. Çalışmak...
ABD’de bowling salonuna saldırı : 3 ölü ;3 yaralı
ABD, (DHA) – ABD’nin Illinois eyaletindeki bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. ABD'nin Illinois eyaletinde bowling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rockford Polis...
Baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, baca temizliği için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düşen Yusuf Hamarat (28), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı...
Samsun Müftüsü: Pozitif olduğunu bile bile kurallara riayet edilmemesi günah
Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Kişi kendinin pozitif olduğunu biliyor, riskli olduğunu biliyor, başkalarına zarar verme ihtimali çok yüksek ama yine...