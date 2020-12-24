Prof. Dr. Yalçın: Yılbaşı gecesi birlikte yapılacak her etkinlik, vaka sayısını artıracak

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yılbaşı kutlamalarına yönelik koronavirüs salgını hatırlatmasında bulunarak, “Minimum temasla yeni yılı karşılayın. Bir araya gelip yapılacak her türlü etkinlik, bize vaka sayılarının artışıyla geri dönecektir” dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın, Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 1 aylık karantina önlemlerinin, vaka sayısının azalmasına önemli katkısı olduğunu anlattı. Türkiye’de ise 4 hafta önce başlanan akşam saatlerindeki ve hafta sonundaki kısıtlamaların geri dönüşümünü bugünlerde alacaklarını belirten Prof. Dr. Yalçın, tedbirlerin vaka sayısında azalmaya katkı sağlayabileceğini söyledi. Daha etkili sonuçların alınabilmesi için tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililerin yeni tedbirler için gerekeni yapacağını düşündüğünü belirtti.

‘YENİ YILI MİNİMUM TEMASLA KARŞILAYIN’

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, 31 Aralık günü saat 21.00’de başlayacak, 4 Ocak’ta saat 05.00’te bitecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Minimum temasla yeni yılı karşılayın. Yılbaşında ailelerin birbirinden uzaklaşması gerekiyor. Aile fertleri dışındaki bireylerle bir araya gelinmemeli. Bir araya gelip yapılacak her türlü etkinlik bize vaka sayılarının artışıyla geri dönecektir. Yeni yılın heyecanının evde kutlanması en doğrusu. Herhangi bir yere gitmeden minumum temasın olduğu süreçte yeni yılı karşılamakta yarar var” dedi.

‘İLK 6 AYDA DÜNYA NÜFUSUNUN 5’TE 1’İ AŞILARA ULAŞABİLECEK’

Vatandaşa grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Yalçın, sağlık kuruluşlarında halen grip aşısı uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan belirli risk grubundaki kişilerin zatürre aşılarında öncelikli olduğunu belirten Yalçın, “Muhtemelen birkaç ay içinde Covid-19 aşıları da kullanıma girecek. Birkaç ülkede kullanılmaya başlandı. Hastalığın düşmesi, kitle bağışıklığının gelişimi açısından ciddi katkısı olacaktır. Bugün için aşılar bizim en iyi korunma vasıtamız olarak duruyor. Bunun yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmek gerekiyor” diye konuştu.

Riskli bireylerin aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, sanayinin sürdürüldüğü yerde çalışanlar mutlaka aşılanacak. Üretimle ilgili süreç zaman alabilir. Dolayısıyla ilk planlamalara göre ilk 6 ayda dünya nüfusunun ancak 5’te 1’i bu aşılara ulaşabilecek. Kısa süre içinde herkesin aşılanması mümkün olamayabilir, diye düşünüyorum. Yüzde 60-70 düzeyde bağışıklık sağlanması durumunda toplumda ciddi şekilde hastalığın önüne geçilmesi için bariyer oluşacaktır” dedi.

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