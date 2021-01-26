Prof. Dr. Yalçın: Önlemler neticesinde koronavirüs vakaları yüzde 50 düştü

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, alınan son önlemlerle birlikte koronavirüs vakalarında yüzde 50 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların belli bir saatten sonra dışarı çıkmamaları gibi önlemlerin ciddi bir katkısını gördüklerini söyledi. Vakaların yüzde 50 oranında azaldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yalçın, “Kış mevsimi solunum sistemi hastalıklarının normalde yüksek oranda gözlendiği bir mevsim. Hijyen kurallarına uymak, maske kullanmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek gibi hususların etkinliğiyle birlikte vakalarımızın hızla düştüğünü gördük” dedi.

AŞININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Aşılama çalışmalarının artmasının sevindirici olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Öncelikle daha riskli bir grup olan sağlık çalışanları hem hasta oranları hem de ölüm oranları yüksek bir gruba sahip, dolayısıyla sağlık çalışanlarının aşılanmaları gerçekleşti. Bu süreç, hastanemizde de hızlı bir şekilde tamamlandı. İkinci aşılamanın yapılması için bir ay sonraki süreci bekliyoruz. Aşılar oldukça güvenilir. Faz 3 aşamasını tamamladılar ve kısa vadede gelişen yan etkileri var. Aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, baş ağrısı gibi yakınmalar olabiliyor. Halsizlik ve iştahsızlık da olabiliyor. Uzun vadeli etkinlikleri için şu an için bir şey söylemek zor. Ama aşılar güvenilir. Bu aşı teknikleri yıllardır kullanılıyordu. Bize yapılan aşılar inaktif aşılardır. Hepatit aşıları ya da grip aşısı inaktif aşılardır. Birkaç az yan etkisi görülmüş olsa da güvenle yapılabilecek aşılardır” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ TUTULMALI

Aşıyla birlikte hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı ve fiziki mesafeye dikkat edilmesinin önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın, “Bu arada beslenmeye dikkat etmek, düzenli uykumuzu almamız gerekiyor. Özellikle belli gruplarda yetersiz uykunun bağışıklık sistemi yeterince desteklemediği için sıkıntı yaşandığını görmekteyiz” dedi.

TABURCU OLANLAR İZLENİYOR

Türkiye’nin belirli yerlerinde taburcu olan hastalar için ‘Covid sonrası izleme polikliniği’ oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Hastanemizden taburcu ettiğimiz hastalarımızı verdiğimiz ilaçların yan etkileri ya da koronavirüs geçirdikten sonra olabilecek, farklı sistemleri tuttuğu için kalp, böbrek, merkezi sinir sistemi gibi, bunları düzenli olarak gözlemliyoruz. Polikliniğimizde takip ediyoruz. Düzenli olarak hastaları hastalığı geçirdikten sonra da poliklinikte izliyoruz. Bir sorun görüldüğünde anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.

4 OLAN KLİNİK SAYISI 3’E İNDİRİLDİ

Hastalık oranındaki yüzde 50 düşüşün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştiğini, il genelinde de genel düşüşün aynı oranlara yakın olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, “Bizim hastanemizde pandemi sürecinde 100 yatak ayrılmıştı. Bugünlerde yatan hasta sayısı 50 civarına düştü. Bu bizim için son derece sevindirici. Alınan önlemler ve kurallara uyulmasıyla birlikte bu sayıların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Diğer yandan AÜ Hastanesi’nde koronavirüsle mücadele kapsamında 4 olan klinik sayısının hasta sayısındaki düşüşle birlikte 3’e indirildiği öğrenildi.

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