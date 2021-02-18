Prof. Dr. Toros son yağışları değerlendi: Barajlarda doluluk yüzde 50’nin üzerine çıkacaktır. 9 ay yetecek kadar kadar su var

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) SON kar yağışlarıyla birlikte İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 48.67’ye yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, karların erimesiyle bir hafta içinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 50-55 seviyesine yükseleceğini söyledi. Prof. Dr. Toros, “Şu anda uzun vadeli hava tahminlerine göre İstanbul’da Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yine mevsim normallerinde yağış bekleniyor. Hiç almasak bile zaten 9 ay yetecek kadar su var. Ama yine mevsim normallerinde gelen yağışlarla beraber bu barajlardaki su seviyesi dolmaya devam edecek Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Daha sonraki yaz aylarındaki susuz dönemde zaten rahat şekilde yetecek diye tahmin ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul’da pazar gününde itibaren 4 gün kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte barajlarının doluluk oranı yüzde 48.67 seviyesine kadar yükseldi. Kar yağışı ise yerine yağmura bıraktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kar yağışının barajların doluluk oranını yükselteceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ağaçların arasında bizim göremediğimiz karlar bir hafta boyunca erimeye devam edecek. Sıcaklıklar da genelde düşük olduğu için, mevsim normallerinin altında olduğu için bir hafta boyunca barajlarımız dolmaya devam edecek. Şu anda yüzde 48.67 olan su seviyesi çok kısa zaman içinde yüzde 50 ve daha sonra yüzde 55’e kadar çıkacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten bugün ve yarın için bölgemizde 26 ile 22 metreküp yağış verdi. Bu yağışların da etkisiyle önümüzdeki günlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 50’nin üzerinde hatta yüzde 55’lere yaklaşacaktır diye tahmin ediyorum. 1 hafta içinde barajlarımızdaki su seviyesi yüzde 50’nin üzerinde yani 450 milyon metreküp civarında olacaktır” dedi.

“BİZİM 8-9 AYLIK SUYUMUZ VAR”

Prof. Dr. Toros, şubat ayı verilerine göre son yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranın yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında yüzde 50 seviyesi Şubat ayı için iyi bir seviye. Geçmiş verilere baktığımız zaman geçmiş yıllarda örneğin 2014 yılında, 2008 yılında bundan çok daha aşağı seviyede barajlardaki su seviyesi ve herhangi bir su sıkıntısı yaşamadan o yılları atlattık. Barajlardaki doluluk oranına baktığımız zaman 450 milyon metreküpün üzerindeki suyu günlük su tüketimi ile ilişkilendirdiğimiz zaman; 2020 yılında biz 500 milyon metreküp suyu İstanbul dışından, Melen ve Yeşilçay’dan getirerek kullandık. Bu su günlük olarak düşündüğümüz zaman yaklaşık 1.3 milyon metreküp yapar. Biz ortalama 2.7 ile 3 milyon metreküp civarında su kullanıyoruz günlük, 2021 yılında da bu civarda olacağını tahmin ediyoruz. Biz barajlarda 1.7 milyon metreküp su kullanıyoruz. Bu 450 milyon metreküpün üzerindeki seviyeyi böldüğümüz zaman bizim 8-9 aylık suyumuz var demektir. Şu anda Şubat ayı bitmek üzere önümüzdeki 8-9 ayı eklediğimiz zaman da zaten sonbahar yağışlarıyla karşılaşıyoruz. Herhangi bir tehlike şu an için gözükmüyor. Geçtiğimiz yıllarda barajlardaki doluluk oranlarına baktığımız zaman Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında barajların dolmaya devam ettiğini görüyoruz. Şu anda uzun vadeli hava tahminlerine göre İstanbul’da Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında yine mevsim normallerinde yağış bekleniyor. Hiç almasak bile zaten 9 ay yetecek kadar su var. Ama yine mevsim normallerinde gelen yağışlarla beraber bu barajlardaki su seviyesi dolmaya devam edecek Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Daha sonraki yaz aylarındaki susuz dönemde zaten rahat şekilde yetecek diye tahmin ediyorum.”

“KAR UZUN VADEDE YAVAŞ YAVAŞ KAYNAĞI BESLER”

Prof. Dr. Toros, kar ve yağmur yağışının barajlar doluluk oranlarına etkisi konusunda da değerlendirmede bulunarak, “Barajların bir havzası var. bu havzaya düşen yağış, ya yer altına gidiyor, yer altında başka bir havzaya geçiş yoksa bir süre sonra yine bu barajlara geliyor. Ya yüzden akarak geliyor veya buharlaşıyor. Kar yağdığı zaman yer seviyesi son derece soğuk olduğu için buharlaşma az oluyor. Yavaş yavaş eridiği için suyun çoğunluğu yer altına gidiyor. Yer altında gittiği için, bu havzadan başka bir havzaya kaçış da yoksa mecburen bir müddet sonra havzaya bu su geliyor. Yağmurda daha çok buharlaşma olabilir ama karda buharlaşma az yer altı daha çok besleniyor. Yağmurda yağış şiddetine bağlı olarak bir anda akışa geçer ama kar uzun vadede yavaş yavaş kaynağı besler” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)