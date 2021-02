Prof. Dr. Tezer: Yüzde 10-15-20’lik kesimin aşılanması bile virüsün dolaşımını kesecektir

Pelin ÜZEK KILIÇ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yaz ortasında yerli aşının devreye girebileceğini belirterek, “Hedeflenen virüsün dolaşımını durdurmak için toplumun yüzde 60-70’nin aşılanması. Ancak aşıladığınız yüzde 10-15-20’lik kesim bile virüsün dolaşımını kesecektir, durduracaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, DHA’ya yaptığı açıklamada, aşılamanın dünyada tüm hızıyla devam ettiğini ve şu ana kadar 159 milyon insanın aşılandığını hatırlattı. Tezer, “Bu anlamda yüzde olarak baktığımız zaman İsrail’in nüfusunun yüzde 60’ının hatta daha fazlasının aşılanmasıyla birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ama ABD 50 milyon dozla sayı olarak en fazla aşıyı yapan ülke olarak görülüyor. 2’nci doz aşılamalar dünyada başladı; ama şu an tüm dünyada günlük 5,9 milyon kişinin aşılandığını söyleyebiliriz. Dünya nüfusunun yüzde 75’ini aşılama hedefimiz varsa bu hızla giderse bu da yaklaşık 5 yıl gibi uzun bir süre alıyor. Ülkemizde de sağlık çalışanlarının 2’nci doz aşılaması başladı, hedeflediğimiz şekilde gidiyor” dedi.

‘FAZ-2 VERİLERİ UZUN SÜRMEYECEK’

Koronavirüs aşısı için Çin ile anlaşmanın 100 milyon doza çıkartıldığını, Pfizer Biontech aşısının yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini ve diğer firmalarla da görüşmelerin devam ettiğini anlatan Tezer, “Tüm dünyada şu an 7 farklı firmanın aşı tedarikinde ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Farklı türde aşılamaların gerçekleştiğini farklı modellerle söyleyebiliriz. Ama yeterli değil, hızlanması gerekiyor. Ülkemizde 17 yerli aşı çalışmasının yürüdüğünü biliyoruz. 3 aşının da faz-1 çalışması başladı. Erciyes Üniversitesinde faz-2 çalışmasının başlaması güzel bir haber. Faz-2 verileri uzun sürmeyecektir. Bir aksilik olmazsa ardından hızlıca faz-3 çalışması başlayacaktır. O da 2-3 ay sürse herhalde bir aksilik olmaz ise istediğimiz şekilde giderse temmuzun ortasında ya da yazın ortasında ya da yazın sonuna doğru ülkemizdeki geliştirilen aşılarda tedarike girecektir. Bununla birlikte bütün o hedeflediğimiz 4 aşamada olan 4 aşamaya gelip toplumun yüzde 75’ini aşılamış olma gayesine erişmiş olacağız” diye konuştu.

‘YÜZDE10-15-20’LİK AŞILAMA DURDURACAKTIR’

Tezer, aşı tedarikiyle ilgili sıkıntı olmazsa diğer firmaların aşılarının da Türkiye’de kullanıma girdiği takdirde, mayıs-haziran gibi risk gruplarının aşılamasının biteceğini söyledi. Tezer, “İkinci aşama risk grubundan ziyade toplumda ön planda olması gereken kişilerin aşılaması. Bunlar askerler, polisler, öğretmenler, ulaşım biriminde çalışanlar, yemek zincirinde olanlar gibi. 50 yaş ve üzeri olup risk faktörü taşıyanların aşılaması da diğer aşılama bittikten sonra yakın zamanda başlayacaktır. Mayıs gibi bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bizim hedefimiz, virüsün dolaşımını durdurmak insanları bağışık hale getirmek. Hedeflenen virüsün dolaşımını durdurmak için toplumun yüzde 60-70’nin aşılanması. Ancak aşıladığınız yüzde 10-15-20’lik kesim bile virüsün dolaşımını kesecektir, durduracaktır. Bu da mutasyona engel olacaktır. Virüsün yayılımını durduracak ve aslında indirekt olarak da insanları korumuş olacaksınız. Buna ‘toplumsal immünite’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

’12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLAMAK ÜZERE’

Prof. Dr. Tezer, çocuklarla ilgili aşı çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç ay içerisinde 12 yaşın üstündeki çocuklarla ilgili çalışmaların sonuçlarının açıklanacağını söyledi. Bu çalışmaların neticesinde çocukların, dünyada belli bir nüfusun aşılamasından sonra aşılama kapsamına alınacağını belirten Tezer, şunları söyledi:

“Çocuklar da okula gidiyorlar, bulaş zincirinde önemli bir yer alıyorlar. Onların da aşılaması gerçekleşecek. Ancak 12 yaşın altındaki çocuklarla ilgili çalışmalar da başlamak üzere. Yeni doğandan itibaren aşılanmaları belki gelecek ay başlayacak. Çalışmaların sonuçları hemen çıkmayacaktır. Onların da benzer şekilde faz-1, faz-2, faz-3 çalışmaları olacaktır. Nitekim belki önümüzdeki yıllarda grip virüsünde olduğu gibi bütün yaş gruplarının aşılanması gündeme gelecektir. Onlarda da öncelik sıralaması olur; ama o döneme kadar zaten dünyada geniş aşı tecrübesi olacaktır, aşı tedarik zincirinde bir sıkıntı olmayacaktır. Gripde olduğu gibi diğer yaş grupları için duruma göre aşılaması olacak. Ama şu an bunlar sadece varsayım. Bebeklikten başlayıp, 18 yaşa kadar aşılama yapılacaktır. Bununla ilgili şu an 12 yaşın üstündeki çocuklar çalışmadalar ama daha küçük çocukların çalışması da başlıyor.”

FOTOĞRAFLI