Prof. Dr. Sözbilir: Bu bölgedeki faylar, 6 ila 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir

Kadir ÖZEN- Sibel DALLI/ İZMİR (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Bu bölgede çok sayıda fay var. Şu an sadece birinin üstünde, belli büyüklükte bir deprem oldu. Normalde bu faylar 6.5 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretme gücüne sahip olan faylar” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 08.45’te merkez üssü Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem; Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi birçok kentte hissedildi. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgenin yapısıyla ilgili bilgi verdi.

‘BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY VAR’

Bu fay hattı üstünde 26 adet birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyebilecek faylar olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Verilerimize göre, bu 5 büyüklüğündeki deprem ana şok. Bu bölgede Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı var. Çok büyük bir kuşak bu. Hakkari’den başlıyor, Doğu Anadolu fayına kadar gelip bağlanıyor. Ana şoktan sonra artçılar oldu bölgede. Bu bölgede çok sayıda fay var aslında. Bu fay hattı üstünde 26 adet birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyebilecek fay var. Şu an sadece birinin üstünde, belli büyüklükte bir deprem oldu. Normalde bu faylar 6.5 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme gücüne sahip olan faylar” dedi.

Son büyük depremin 1975 yılında Diyarbakır Lice’de gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “6.6 büyüklüğündeki bir depremdi. O günden beri burası suskun bir bölge. Bu faylar yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar. 5 büyüklüğündeki bu deprem de ciddi bir hasara yol açmadı” dedi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede 4 büyüklüğünde artçı depremlerin olabileceğini de sözlerine ekledi.

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