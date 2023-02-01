Prof. Dr. Somuncu: Hatalı sünnet çocuğun tüm hayatını etkiliyor

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İSTANBUL, (DHA) – Erkek çocuklarda 4-6 yaş döneminin ruhsal-cinsel gelişim açısından kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, “Sünnet, fıtık veya inmemiş testis ameliyatlarından daha kolay bir cerrahi girişim değildir. Hatalı yapıldığı takdirde neden olabileceği olumsuzluklar çocuğun bütün hayatını etkileyebilir” dedi.

Sünnet cerrahi bir müdahale olsa da çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle belli yaş grupları arasında yapılması, çocuğun zihinsel gelişimi için önemlidir. 4-6 yaş döneminde erkek çocukların ruhsal-cinsel gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu; “Çocuk örselenmeden ruhsal-cinsel gelişimini tamamlayabilmesi için tıbben zorunluluk olmadıkça 4-6 yaş arasında sünnetten kaçınılmalıdır” diye konuştu.

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EN UYGUN DÖNEMLER 6-15 AY, 2-4 YAŞ VE 7-10 YAŞ ARASI

Sünnetin ciddi bir cerrahi girişim olduğunu bu nedenle lokal anestezi altında yapılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Somuncu, “4-6 yaş aralığında erkek çocuk cinsel kimliğini oluşturmaya çalışmaktadır ve annesine duyduğu yakınlık nedeniyle babasından tepki görebileceği endişesi içindedir. Penisle ilgili geçireceği sünnet gibi bir işlemi, babası tarafından cezalandırılmak ve adeta erkeklik organının kesilmesi olarak görebilir. Bu dönemde travmatize edilmeyen erkek çocuğun daha sonra giderek annesine bağımlılığı azalır ve babasıyla özdeşleşerek cinsel kimliği konusunda karara varır. Lokal anestezi altında sünnet edilen çocuğun hiç acı duymaması mümkün değildir. Üstelik çok yoğun bir endişe ve korku yaşar. Dahası, çocuğun endişesi ve tepkilerinden etkilenen cerrah ve ekibinin aceleyle girişimi yapmaya kalkmaları hata riskini artırır” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Cerrahi bir girişim olduğu için sünnetin ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Somuncu, bilimsel kanıtlarla desteklenen sünnetin tıbbi yararlarını şöyle sıraladı:

“Penis ucu temizliğinin sürekliliğinin sağlanması, tekrarlayan penis ucu iltihaplarının önlenmesi, yenidoğan döneminde yapılırsa daha az idrar yolu iltihabı görülmesi, idrarın, mesaneden böbrekler ile mesane arasında yer alan ve “Üreter” adı verilen kanallara geri-kaçma (reflü) bozukluğunun daha az görülmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların azalması, sünnetli erkeklerin cinsel temasta bulundukları kadınlarda rahim ağzı (serviks) kanseri riskinin azalması, penis başı kanseri riskinin azalması.”

SÜNNET SONRASI ÖNERİLER

Prof. Dr. Somuncu, “Sünnetin ardından hasta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra pansumanlı bir şekilde evine gönderilir” diyerek, “Ertesi gün kontrolleri yapılarak pansumanı açılır. Aileye günlük bakımın nasıl yapılacağı anlatılır. Yaklaşık 5-7 günde iyileşme gerçekleşir. Aşırı bir şişlik, renk değişikliği ve morarma görülüyorsa, kızarma, iltihaplanma gibi enfeksiyon bulguları ortaya çıktıysa, kanama varsa mutlaka hekime ve/veya sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.