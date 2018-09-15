15 EYLÜL Dünya Lenfoma Günü kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanlarından Prof. Dr. Deniz Sargın “İnsanlar vücutlarında saptadıkları lenf bezi büyümeleri, nedeni bilinemeyen ve tekrarlayan ateş, kilo kaybı, terleme, halsizlik gibi yakınmalar geliştiğinde derhal hekime başvurmalılar. Çünkü erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” dedi.

Prof. Dr. Sargın: Yaşlandıkça lenfoma riski artıyor

Bağışıklık sisteminin parçalarından lenf dokusu hastalığı olan lenfoma hakkında bilgi veren Prof.Sargın ”Lenfoma her yaşta görülebilen bir hastalıktır.”

“Özellikle çocuklarda 5-10 yaşları arasında sık görülüyor. Yaşlandıkça lenfomaya yakalanma oranı ise artıyor. Hastalığın görülme sıklığı 20 yaş altında 100 binde 2 iken, 70 yaş üzerinde 100 binde 46’ya kadar yükseliyor” diye konuştu.

“AKILLI İLAÇLAR TEDAVİ ŞANSINI YÜZDE 80 YÜKSELTTİ”

Hodgkinlenfoma ve Nonhodgkinlenfoma hastalığı olmak üzere lenfomanın iki başlık altında incelendiğini belirten Prof. Sargın “Hodgkinlenfomaya da Nonhodgkinlenfoma hastalığını oluşturan hücre tipi, bazı klinik bulguları ve tedavi şekilleri bakımından birbirinden farklı iki hastalık grubudur. Yıllardan beri uygulanan klasik tedavilerle bile HodgkinLenfoma’da şifa şansı yüzde 80 civarındadır. Bu klasik tedavilere ek olarak kök hücre nakilleri, son yıllarda pek çok hedefe yönelik akıllı ilaçların keşfedilmesi ile lenfoma tedavisinde başarı oranlarını yüzde 80’lere kadar yükselmiştir” dedi.

“HASTALIKLAR HAKKINDA BİLİNÇ ARTMALI”

Hastalıklara zamanında müdahale etmek ve önlemek için özellikle böyle özel günlerde bilinçlendirici etkinlikler düzenlenmesinin gerekliliğine dikkat çeken Prof. Sargın şunları söyledi;

“Yurt dışında “LightItRedforLymphoma” gibi yapılan girişimler ülkemizde de dünya ülkeleri ile birlikte yapılıyor. Biz de bu özel gün için Medipol ailesi olarak bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı bir etkinlik gerçekleştirdik. Erken teşhis edildiğinde tedavi sürecinde daha başarılı olunan hastalıklar hakkında toplum bilinçlendirilmeli. Erken tanı, hastalık bulguları ilerlemeden erken tedaviyi sağlıyor ve şifa oluşturuyor”

