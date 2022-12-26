Prof. Dr. Özyaral: Salgın döneminde çocuklara sirkencubin şerbeti içirin

- Reklam -

Sirkencubin şerbetinin sağlığa faydaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Salgın dönemindeyiz. Çocuklara mutlaka günde yarım bardak şerbeti içirin” uyarısında bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Konya tanıtım günlerinde yerini aldı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Oğuz Özyaral Osmanlı’nın sirkencubin şerbetini yaparak, ziyaretçilere dağıttı ve şerbetin sağlığa faydalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İÇİNDE ASLA ŞEKER BULUNMUYOR”

Sirkencübin şerbetinin Osmanlı mutfağından geldiğini belirten Özyaral, “İçinde asla şeker bulunmaz. Sadece su, elma sirkesi ve ham baldan yapılır. Tam bir doğal vitamin deposudur. Şerbeti yapmak için sadece 1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı çiçek balı, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet tane karanfil ve 5-6 adet reyhan yaprağı yeterlidir. Yapılışı ise oldukça basittir. Geniş ağızlı bir sürahi ya da karıştırma kabına sirkeyi aktarın. Üzerine tahta kaşıkla balı ilave edin ve karıştırın. Ardından suyu da sürekli karıştırarak ekleyin. İçerisine karanfil, çubuk tarçın, reyhan yaprağını ekleyin ve en az 2 saat bekleterek servis edin” açıklamasında bulundu.

SALGIN DÖNEMİNDE ÇOCUKLARA YARIM BARDAK SİREKNCÜBİN ŞERBETİ İÇİRİN

Prof. Dr. Oğuz Özyaral sirkencubin şerbetinin sağlığa olan faydalarını ise şöyle sıraladı:

“Şerbeti düzenli tükettiğiniz takdirde sağlığa olan faydaları sınırsızdır. Mikroplarla savaşır. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirimi güçlendirir. Kan şekerinin düzenler. Tokluk hissi yaratır. Yüksek tansiyonu ve kolesterolü dengeler, vücuda enerji verir. Ağız kokusunu en aza indirir. Güçlü bir antioksidandır. Vücudu toksinlerden arındırır ve detoks etkisi yapar. Zayıflamaya yardımcı olur. Şişkinliği giderir. Yine antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor. Bu nedenle salgın dönemi içindeyken çocuklarımıza günde yarım bardak şerbeti içirin. Böylece bağışıklığınızı güçlendirir, hastalıklardan kendinizi ve çocuklarınızı korumuş olursunuz.”