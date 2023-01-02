Prof. Dr. Öztürk’ten mercan avcılığı tepkisi: İstanbul’daki büyük akvaryumlara veriliyor

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Rojda ALTINTAŞ – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, 4 ay önce koruma altına alınan ve biyoçeşitliliğin devamını sağlayan mercanlar için avcılık tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Öztürk, “İstanbul’daki bazı akvaryumcuların taş mercanları aldığını, akvaryumun içine koyduğunu ve kaçak olarak yaptığını biliyoruz. Birçok akvaryuma bu konuda uyarıda bulunduk. Bu avcılık tekil olarak yapılıyor. Bir veya iki kişi gidip bunları çıkartıp, arabanın arkasına koyarak İstanbul’daki büyük akvaryumlara veriliyor” dedi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı çalışmalarının ardından koruma altına alınan mercanlar için tehlike devam ediyor. Genellikle dekorasyon amacıyla çıkarılarak sergilenen veya satılan bu türler 400’ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapıyor. Biyoçeşitlilik için önemli etkene sahip olan bu türler mercan avcıları tarafından avlanıyor. Prof. Dr. Bayram Öztürk, mercanların iklim değişikliği, balıkçılık ve avcılığa karşı tehlikede olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

“AVCILAR İSTANBUL’DAKİ BÜYÜK AKVARYUMLARA VERİYORLAR”

Prof. Dr. Bayram Öztürk, biyolojik çeşitlilik için önemli olan mercanların avcılar tarafından akvaryumcular için toplandığını belirterek, “Son 35 yıldır Türkiye’de görülen deniz suyundaki sıcaklık artışları var. Sıcaklık artışları, 2 dereceye kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla en son sıcaklık artışı özellikle endemik mercan türlerinin beyazlamasına sebep oluyor. Yasal olarak artık mercan türleri Türkiye’de bu yıl koruma altına alındı ama tehditler devam ediyor. Birinci tehdit anormal sıcaklık artışıyla birlikte iklim değişikliği, ikinci derece balıkçılık, üçüncü derece ise akvaryumcular. Bu mercan türlerini alıyorlar akvaryumların içine koyuyorlar. Bu kaçak olarak yapılıyor. Bunun durdurulması için çaba gösteriyoruz. Bunun çok yanlış olduğunu biliyoruz. Birçok akvaryuma bu konuda uyarıda bulunduk. İstanbul’daki bazı akvaryumcuların taş mercanları aldığını, akvaryumun içine koyduğunu ve kaçak olarak yaptığını biliyoruz. Bunların yapılmaması için çaba gösteriyoruz. Ağustos’tan itibaren yasal olarak koruma altında olan bu türler için elimizde daha büyük bir koz var. Bu avcılık tekil olarak yapılıyor. Bir veya iki kişi gidip, bunları çıkartıp, arabanın arkasına koyarak İstanbul’daki büyük akvaryumlara veriliyor” diye konuştu.

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“400’ÜN ÜZERİNDE CANLI TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Prof. Dr. Bayram Öztürk, “mercanlarla ilgili yapılan son araştırmayı da açıklayarak, özellikle sert mercan 400’ün üzerinde canlı türüne ev sahipliği yapıyor. En son yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. Balıkçılıkta ise ağlar mercanların üzerine atıldığı zaman yerlerinden oynatılıyor, çıkarılıyor ve mercanlar ölüyor. Balıkçılarımızın da bu konuya dikkat göstermelerini bekliyoruz. Taş mercanların beyazlaşması halinde, içerisinde yaşayan 400’ün üzerindeki tür ölecektir. Bu biyolojik çeşitlilik için büyük bir kayıp” diye konuştu.

“DENİZ ÇAYIRLARININ KORUNMASI LAZIM”

Öztürk, iklim değişikliğine karşı maliyetsiz alınması gereken önemleri açıklayarak, “İklim değişikliğine karşı ne yapabiliriz? Bu küresel bir sorun. Akdeniz’de 2 derecenin üzerindeki sıcaklık artışı daha şimdiden var. Bunun için küresel boyutta işbirliği gerekiyor. İklim değişikliğine karşı sıfır maliyet ile denizde ne yapılması gerektiğinin cevabını bulmalıyız. Bunun için ekolojik dengeyi koruyan deniz çayırlarının korunması lazım. Aslında koruma altındalar ancak birçok nedenle sahile ve kıyıya vuruyorlar. Özellikle gemilerin çapa atmaları sonucunda sahillere vuruyorlar. Düzenek sistemlerinin iyi geliştirilmesi lazım. Deniz çayırlarının öldürülmemesi için deniz çayırlarının olduğu alana yatların, gemilerin, balıkçıların çayırların üzerine değil belirlenmiş yerlere demir atmaları gerek” dedi.