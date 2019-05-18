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18 Mayıs 2019
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Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Kuzeybatı Anadolu'da, Biga Yarımadası'nın güneybatısında sürdürdüğü 'Smintheion' kazı ve restorasyon çalışmalarını anlattı.
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Prof. Dr. Özgünel, ‘Smintheion’ kazılarını anlattı

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Nilüfer Belediyesi ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katılan arkeolog Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Kuzeybatı Anadolu’da, Biga Yarımadası’nın güneybatısında sürdürdüğü ‘Smintheion’ kazı ve restorasyon çalışmalarını anlattı.

Edebiyat Müzesi’nde, Smintheion Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Başkanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi olan Prof. Dr. Coşkun Özgünel, ağırlandı. ‘Klasik arkeolojinin duayeni’ ve ‘hocaların hocası’ olarak kabul edilen Özgünel, ‘Apollon Smintheus ve Homeros’ konulu sunum gerçekleştirdi. Konferansa, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri de katılım gösterdi. Arkeologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in de katıldığı konferasta Özgünel, Kuzeybatı Anadolu’da, Biga Yarımadası’nın güneybatısında sürdürdüğü ‘Smintheion’ kazılarında bilim dünyasına kazandırılan bulgu ve tespitler ile kent içinde yapılan restorasyon çalışmalarında gelinen aşamayı aktardı.

Prof. Dr. Özgünel, Apollon’a ait olan, Geç Hellenistik Dönem’de Anadolu’nun önemli tapınaklarından birine sahip kentteki, benzerlerine az rastlanan figürlü tasvirlerin yer aldığı frizler ve figürlü sütun tamburların Anadolu tarihi açısından önemli olduğunu söyledi. Bu frizlerde Antik dönemin en eski edebi metinleri ve destanları arasında gösterilen, İzmirli Homeros’un Troya Savaşı’nı anlattığı hikayelerin tasvirleri olduğunu kaydeden Özgünel, “Bu alandaki çalışmalarımızın bir nedeni de ünik yapının ve onun mimari bütünlüğü içinde can bulan İlyada Destanı’nı araştırmaktır. Zira karanlık Cçağ sonrası güçlenen Ege’nin batı kıyıları ve adalarında ‘Hellenistik Çağ ve Sanatı’ dediğimiz, halkın özünden çıkan yeni oluşum; bu toprakların yontucularını, mimarlarını ve nice düşünürlerini hayatımıza katmıştır” dedi.

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