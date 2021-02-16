Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı çarşamba günü İstanbul’u terk edecek

İbrahim ALİOĞLU – Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- İstanbul’da etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası’nın Karadeniz kıyısında ve İstanbul’un doğusunda görülmedi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, “Şehir içerisinde kar 5-10 santimetre tuttu. Deniz kenarlarında ise düşük kaldı. Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için Marmara’da 10-11 derece, Karadeniz’de ise 9-10 derece; bu sıcaklıktan dolayı deniz kenarlarında olan yerler; mesela Riva, Şile gibi alçak yerlerde tutmadı ama tepelerinde tuttu” dedi. Şen ayrıca, kar yağışının çarşamba günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

Beykoz ve köyleri beyaza bürünürken, Riva ve Şile’ye kar düşmedi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar yağışı çarşamba günü akşam bitecek. Perşembe ve cuma günleri kar olmayacak. Pazar günkü kar yağışı ile pazartesi biraz farklı. Sıcaklık düşmedi pazar günü, beklediğimiz de bu şekildeydi. Sosyal medyada -20 derece, 1,5 metre kar gibi asparagas haberlere müdahale etmeye çalıştık ama bir türlü müdahale edemedik. Öyle bir şey zaten yoktu. Sıcaklık 0 dereceye bile düşmedi, gece biraz düştü. Dolayısıyla yere düşen kar hemen erimeye başladı. Şehir içerisinde dolayısıyla 5-10 santimetre tuttu. Deniz kenarlarında ise düşük kaldı. Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için Marmara’da 10-11 derece, Karadeniz’de ise 9-10 derece; bu sıcaklıktan dolayı deniz kenarlarında olan yerler; mesela Riva, Şile gibi alçak yerlerde tutmadı ama tepelerinde tuttu” diye konuştu.

“KAR İSTANBUL’U ÇARŞAMBA GÜNÜ TERK EDECEK”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre şehir içi kar yüksekliğinin 2-3 santimetre olduğunu belirten Şen, “Yukarılara doğru 200 metreye çıkınca bu 30 santimetreye kadar çıktı. Yerden bin-2 bin metre yukardaki bulutların olduğu yerdeki hava akımlarına baktığımız zaman, kuzeyden gelmeye başladılar. Dünkü güneyden, Akdeniz üzerinden gelen cephe sistemiyle o karı yapmıştı. Şimdi ise Karadeniz üzerinden gelecek sistemle; aynı sistem ama bulutlara göre değişti biraz. Dolayısıyla Karadeniz üzerinden gelecek, ara sıra kar yapacak. Bu deniz üzerinden geldiği için biraz daha kuvvetli yapabilir. Sıcaklık da bugün ve yarın biraz daha düşüyor yaklaşık 2 derece daha düşecek. Dolayısıyla ara sıra tipi şeklinde kar yağışı yapar. Gece saatlerinde sıcaklık düşecek ve tutma ihtimali çok fazla. Şehir içinden bahsediyorum. Çarşamba günü de yavaşlayacak ve terk edecek” dedi.

“BU HESAPLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL”

Şen, “Bu hesapları yapmak atmosferde çok kolay değildir. İleriye dönük öngörü ve tahmin kolay değil. Sadece görsele bakıp da tahmin yaptığınız takdirde, -20 dereceler olur 0, 1,5 metre kar da 2 santimetreye düşer. Atmosferdeki en ufak bir hareket değişikliğe neden olur. Hep bu örneği veriyorum; Afrika’da bir kelebeğin kanat çırpışı bile kuzey yarımkürede iklim şeylerini değiştirebilir. Gerçek meteoroloji mühendisleri uzun vade tahmin yapmaz. Mart serin veya soğuk geçecek veya az yağışlı, çok yağışlı geçecek gibi tahminler yapılabilir. Yoksa 15 gün sonra kar geliyor demek biraz falcılığa giriyor. Önümüzdeki şubat sonunda, mart başında kar olur mu olmaz mı yaklaştıkça bakmak lazım” açıklamasında bulundu.

“-3 DERECELERİ GÖRSEYDİ DAHA FAZLA KAR TUTARDI”

Yükseltinin ve kuzeye bakan yamaçların çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, “Riva’da deniz kenarında ve Büyükçekme’de ise gölden dolayı sıcaklık etkisi var. Ama şöyle olsaydı; sıcaklık -2, -3 derecelere düşseydi, ne deniz kenarı ne dağ başı hepsinde kar yağardı. Çok limitte oldu. Şehirleşmenin etkisi de işin içine girdi. Zaten kritik durumda olan kar yağışının derecesi 4-5 derecelere çıktı. Bu sıcaklıkta kar yağar ama erir. 1-2 günlük yağış daha sert olacak gibi duruyor. Sıcaklık düşecek ve karın da yerde tutma ihtimali fazladır” ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLER SATIŞ YAPAMADI AMA KAR YAĞIŞIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Riva’ya giden köy yollarında organik ürün satan vatandaşlar, kar yağışının satışları etkilediğini ancak yağış olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 7-8 yıldır bölgeye bu derece kar yağmadığını söyleyen vatandaşlar, karın bereket olduğunu ve su kaynakları için durumdan memnun olduklarını da sözlerine ekledi. Vatandaşlar, pandemi dolayısıyla satışların çok etkilendiğini, özellikle insanların hafta sonları bu taraflara gelerek organik ürünler aldıklarını ancak hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle işlerin çok iyi olmadığını da belirtti. Beykoz ve köylerinde, Mahmet Şevket Paşa mahallesi, Ali Bahadır Köyü. Örnekköy ve Akbaba’da yağış oldukça etkili olurken, hemen yakınındaki Riva’ya, sadece 4-5 kilometrelik mesafeye hiç kar yağmaması da dikkat çekti.

(FOTOĞRAFLI)