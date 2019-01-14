Dondurma hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın kışın da hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Çikolatalısı, vanilyalısı, çileklisi… Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmayı 7’den 70’e sevmeyen yoktur. İçerisinde bulunan süt sebebiyle kalsiyum ambarı da olan dondurma kemiklerin güçlenmesinde, diş sağlığında önemli bir role sahip. ancak kış aylarında yenilen dondurmanın hasta yapmış olduğu yönündeki önyargıların yersiz olduğunu ifade eden millet Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bunun bilakis vücudun dondurmaya yalnızca yazın değil dört mevsim ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dondurma hakkında doğru aşina hatalar olduğunu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve millet Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Bunlardan önemlisi ‘kışın dondurma yenmez, öksürük yapar, soğuk algınlığına sebep olur’ gibi klişeleşmiş kalıplar. Hâlbuki biz yaz-kış dondurma yenir diyoruz. Gribe karşı koruyucu etkisinin yanı sıra, immün sistemi güçlendirdiği için gripli iken mikroplarla savaşır. Dolayısıyla kar yağarken de, 7/24, yaz-kış, dört mevsim dondurma tüketebilirsiniz ve tüketmelisiniz” dedi.

“DİŞ ÇÜRÜTEN DONDURMA DEĞİL YAPAY ÜRÜNLER”

Diş çürümesine sebep olduğu iddialarını reddeden Prof. Dr. Özyaral, buna sebep olan şeyin dondurma değil metabolitik ve şekerli artıklar olduğunu ifade etti. Özyaral, şeker eklenmiş bazı yapay ürünler olan yerine güzel, marka kıymeti yüksek olanların tüketilmesi ya da dondurma yedikten sonra dişlerin fırçalanmasını önerdi.

HASTALIKTA YAŞANAN SIVI KAYBINI ÖNLÜYOR

“Kalsiyum oranı yüksek, A,D,E,K vitaminlerinin olduğu, B ve C vitaminlerinin bolca olduğu bir ürün tüketmiş oluyorsunuz” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Özyaral şunları söyledi:

“Çocuklarda boy uzamasına sebep olur. Çocukların dört mevsim dondurma tüketmesini istiyorum. Denir ki ‘hastalanıldığında katiyen dondurma yenmez’. ancak enfeksiyonlara karşı korur ve mikrop gelişmesini önler. Son derece önemlidir. Ve vücudun hastalıklar esnasında tüketmiş olduğu sıvının geri kazanılmasını sağlar. zira bakıldığında yüzde 90’a varan bir su içeriğine sahip.”

Dondurmanın gebeler için hasarlı olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özyaral, “Hamilelerde fetüsün gelişmesinde çok önemli. zira kalsiyum deposu, mineraller ve vitaminler var. Bunlar gebeyi besler” dedi.

HANGİ DONDURMA DAHA YARARLI?

Halk sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Özyaral, dondurma hakkında bazı uyarılarda da bulundu. İçerisinde boyar madde olmaması gerektiğini vurgulayan Özyaral, “Doğal ürünler, saf çikolata olmalı. Mümkünse de sade, kaymaklı dediğimiz salepten yapılan dondurmayı tavsiye ediyorum” diye açıklamada bulundu.

Doğru aşina yanlışlardan bir adedinin dondurmanın obez yapmış olduğu kanısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyaral, “Dondurma obez yapmaz, tam aksine metabolizmayı hızlandırır. Aynı anda spor yapıldığında ise vücudun fit kalmasını sağlar” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve millet Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral son olarak, besin kıymeti yüksek dondurmanın bununla beraber mutluluk hormonu sağladığını da belirtti.