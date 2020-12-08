Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Frof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk Ekranında Moderatörlüğünü Başak Şengül’ün yaptığı ‘Akıl Çemberi’ programına kanalın Ankara stüdyosundan katıldı. Program sırasında Ceyhan’ın fenalaşması üzerine yayına ara verildi. Daha sonra da sağlık ekibine haber verildi. Demirören Medya Ankara binasına gelen sağlık ekibi, Cayhan’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulasla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yorgunluk nedeniyle fenalaştığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI