Prof. Dr. Kurugöl’den okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-İZMİR Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak, “Çocuklardan, evdeki erişkinlere virüsün bulaşma ihtimali çok düşük. 65 yaş üzerindeki aile büyükleri aşılanıyor, böylece aynı evde yaşayan aile büyükleri için de risk ortadan kalkıyor. Çocuklarımız zaten zaman kaybettiler. Yüz yüze eğitim yapılamadığı için gelişimleri olumsuz etkilendi, psikolojileri etkilendi. Ortopedik sorunlar, görme problemleri de ortaya çıktı. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerekiyor” dedi.

Türkiye genelinde 1 Mart’tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda, ana sınıflar ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile derse başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenler ile belirlenecek. Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Eylül ayından beri yüz yüze eğitim büyük ölçüde aksamış durumda. Geçen ayın sonunda ilk olarak köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Bu köy okulları için pozitif ve önemli bir uygulama oldu ve hepimiz gördük köy okullarının açılması hastalık artışına sebep olmadı. Şimdi de mart ayından itibaren okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başlaması söz konusu. Bu bağlamda bazı ailelerde kaygı olabiliyor. Şimdiye kadar yapılmış birçok araştırma gösteriyor ki, okulların açılması hiçbir zaman hastalık sıklığını, hastaneye yatışları veya ölümleri etkilememiştir. Bununla ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avustralya’da, Fransa’da ve İsrail’de yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların ortak noktası şu; Okula gidip yüz yüze eğitim gören çocuklarla, online eğitim gören çocuklar arasında hastalık sıklığı açısından bir fark yok. Okul ilişkili salgın riski yok denecek kadar düşük. Biz de, okulların açık olduğu dönemde ülkemizde vakaların artmadığını, çocuklara hastalığın okuldan değil aile bireylerinden bulaştığını gözlemledik. Çocukların okullarda kontrollü olarak bulunmasının riski attırmadığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de görüş belirtmiş durumda.”

Okulların açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Yüz yüze eğitim çok önemli. Aileler, bu dönemde virüs bulaşabilir mi kaygısı duyuyorlar. Şunu söyleyeyim; Çocuklardan birbirlerine veya evdeki erişkinlere virüs bulaşma ihtimali çok düşük. Evdeki 65 yaş üzerinde olanların aşılanmasının tamamlanmasıyla, onlar için de risk ortadan kalkacaktır. Çocuklar genellikle kovid hastalığını evdeki erişkinlere bulaştırmaz, tam tersine kovidi evdeki hasta erişkinlerden kaparlar. Çocuklarımız zaten çok zaman kaybettiler. Yüz yüze eğitim yapılmadığı için psikolojileri de etkilendi. Ortopedik sorunlar çıktı, öğrenimleri etkilendi. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerekiyor” dedi.

“Yüz yüze eğitim için bölgesel olarak karar vermek gerekiyor” diyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Sağlık Bakanlığı’mızın her hafta açıkladığı bir risk haritası var. O haritada kırmızı iller belli. Bu bölgelerde daha temkinli olmak ve okulları açmak için acele etmemekte fayda var. Okullar açılırken sınıfların düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması çok önemli. Ama okulların açılmasını sadece sınıfta çocukların kapalı alanda bir arada olması ile sınırlamamak lazım. Okulların açılmasıyla sosyal hareketlilik artacak. Servislerde ve sosyal hayatta kontrolsüz hareketlilik olursa, riski arttırabilirsiniz. Buna dikkat ederek, ders saatlerine ve okulların havalandırılmasına ayrıca sınıftaki öğrenci sayısına özen göstererek okulların açılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizin öncelikli gruba alınarak aşılanmasını da önemli görüyorum. Dünyada aşılamada öğretmenleri öncelikli gruba alarak aşılamaya başlayan birkaç ülkeden biriyiz” diye konuştu.

