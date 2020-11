Prof. Dr. Kozanoğlu: Binaya projesiz olarak eklenen her şey ölüme neden olabilir

Mehmet CANDAN- Kadir ÖZEN- Hasan AKYILDIZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, binaların dış yüzeylerine projesiz eklenen klima, uydu gibi malzemeleri gündeme getirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, binalara aşırı yük getiren, bulundukları yerden düşüp ölüm kadar gidebilen kazalara neden olan bu tür eklentilerin öncesinde, projede var olması gerektiğini söyleyerek uyardı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 114 kişi yaşamını yitirdi. Bu durum binaların sağlamlığı kadar dış yüzeylerine eklenen klima ve çanak anten gibi cihazlara, gözlerin çevrilmesine neden oldu. Binalara sonradan eklenen bu tür eklentilerin binada artı bir yüke neden olduğu, aynı zamanla bağlantı yerlerinin çürümesi nedeniyle deprem, kuvvetli rüzgar gibi durumlarda düşerek, yaralanma ve can kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Kozanoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Bu duruma örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıllarda üzerine düşen su deposunun altında bir vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Su depoları olsun, klimalar olsun, uydu antenleri olsun, bunların binaya bağlantıları paslanmaz çelikten olmalı. Yapıldıktan sonra unutulmamalı, zaman zaman kontrolleri yapılmalı. Depremde, bırakın herhangi bir rüzgarda yerinden çıkmaması gerekir. Binaların dışına takılan bütün bu eklentiler binaya verdikleri yükün haricinde zamanla birlikte yerlerinden kopabilmekte. Dolayısıyla herhangi bir depremde bina yıkılmasa bile üzerindeki sonradan takılan çeşitli parçalar kopup, insanların üzerine düşerek yaralanma ve can kayıplarına neden olabilir” dedi.

Binaya projesiz olarak eklenen her şeyin ölüme neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, “Su deposu, klima, çanak anten, asansör boşluğu gibi bu eklentilerin proje merkezli olması elzem ve şarttır” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI