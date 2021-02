Prof. Dr. Koluman: Anadolu koyunları koronasavar

Gülşah ÖZGEN- Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, Anadolu’da yetiştirilen koyunların yağlı kuyruklarının D vitamini deposu olduğunu ve ‘koronasavar’ etki yaratacağını söyledi. Prof. Dr. Koluman, tüketicilere daha çok kuyruk yağı yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Nazan Koluman, yıllarca yerli gen kaynaklarının ve hayvansal ürünlerin avantajlarını anlattıklarını ancak bazı uzmanların spekülatif açıklamalar yaparak hayvansal ürünlere karşı insanları soğuttuklarını söyledi. İnsanların kırmızı etten, sütten uzaklaştığını, pandemi sürecinde bu ürünlerin değerinin yeniden anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Koluman, “Pandemi sürecinde anlaşıldı ki hayvansal gıda tüketenler, bu hastalıkla mücadelede biraz daha başarılı oluyorlar ve ölümle sonuçlanmıyor. Çünkü bağışıklık sistemini ayakta tutan etmenlerden en önemlisi et ve süt yani hayvansal ürünlerdir. Özellikle kırmızı et ki, bu artık dünya literatürüne girdi” dedi.

D VİTAMİNİNİN EN DOĞALI ‘KUYRUK’TA

Anadolu’da yetiştirilen İvesi, Akkaraman gibi yerli gen kaynaklarının kuyruklarının içinde bulunan D vitamininin aynı zamanda korona ile mücadelede birinci derecede etkili olan bir vitamin olarak ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Nazan Koluman, “Bu anlaşıldıktan sonra insanlar kutuların içerisinde D vitamini satmaya başladı. Ama koyunlarımızdaki yağlı kuyruklar o kutuların içinde bulunan D vitaminlerinin en doğal olanıdır. Biz bunu Adana kebap, Tekirdağ köfte gibi bazı bölgelerin et ürünlerini yediğimizde aslında bu vitamini doğal yollardan alıyoruz. Kuyruk yağıyla geleneksel usulle kavurma yaptığımızda o D vitaminini hiçbir şeye gerek kalmadan vücudumuza almış oluyoruz. Yani daha çok Adana kebabı tüketirsek daha az koronaya yakalanmış oluyoruz. Anadolu koyunları koronasavardır. Kuyruk yerseniz korona ile savaşmakta çok büyük avantajlar elde ediyorsunuz. Ne kadar çok kuyruk yerseniz bu dönemde o kadar dayanıklı hale geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KEÇİ ÜRÜNLERİ DE KORONADA AVANTAJLI

Ayrıca İsviçreli bilim insanlarının keçi ürünlerinde yaptığı araştırmalarda benzer bir durumun ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Koluman, şöyle konuştu:

“İsviçreli bilim insanları bu yıl yaptıkları çalışmalarda keçi ürünleri tüketiminin koronada avantajlı ürünler olduğunu, bunları tüketenlerin koronavirüse daha az yakalandığını veya yakalanan kişilerin iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu açıkladı. Keçi sütünün kendine has özelliklerini yıllardan beri anlatıyoruz. Buna ek olarak Anadolu koyunlarının kuyruk yağının da avantajlarını ortaya çıkardığımızda Anadolu’nun aslında bir şifa kaynağı olduğunu görüyoruz. Mesela yine Toros Dağlarındaki kekiklerin virüsleri engellediği ve tedavi sürecini hızlandırdığı da ortaya çıktı. Yani bizim dağlarımızın şifacıları koyunlarımız, keçilerimiz, bitkilerimiz artık doğaya dönüşle birlikte önem kazandı.”

