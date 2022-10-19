Prof. Dr. Kazkayası: Yanlış burun temizliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor

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İSTANBUL, (DHA)- Burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Burun düzgün veya nazikçe sümkürülmezse, hem paranazal sinüsler hem de östaki borusu olumsuz etkilenir. Sürekli yanlış burun sümkürülmesi sonucu kulaklarda hasar oluşabileceği gibi enfeksiyon hastalıklarının vücuda geçişi de kolaylaşabilir” dedi.

Günümüzde birçok kişinin burnunu doğru sümkürmeye yeterince önem vermediğini ve bu durumun hastalıklara yol açabildiğini belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, uyarılarda bulundu.

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KULAKLARDA HASAR OLUŞABİLİR

Çok sayıda kişinin yanlış burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Burun pasajları doğrudan orta kulak ve paranazal sinüslere bağlı olduğundan, burnun doğru sümkürülmesi çok önemlidir. Burnunuzu düzgün veya nazikçe sümkürmezseniz, hem paranazal sinüsler hem de östaki borunuz olumsuz etkilenir. Sürekli yanlış burun sümkürülmesi sonucunda kulaklarda hasar oluşabileceği gibi enfeksiyon hastalıklarının vücuda geçişi de kolaylaşabilir” diye konuştu.

YANLIŞ VE ŞİDDETLİ SÜMKÜRMENİN YAN ETKİLERİ VAR

Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatı boyunca şaşırtıcı bir şekilde burnunu düzgün sümkürmeyi bilmeyen birçok kişiye şahit olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Birçoğumuz muhtemelen burun sümkürme prosedürünü hafife alıyoruz ve bunu nefes almak gibi basit, spontane bir uygulama olarak düşünüyoruz. Halbuki, bu doğru değildir ve yanlış sümkürmenin potansiyel yan etkileri vardır” ifadelerini kullandı.

Burun pasajlarına komşu paranazal sinüsler ve östaki borusu olmak üzere iki önemli anatomik yapının bulunduğunu işaret eden Prof. Dr. Kazkayası, şöyle devam etti:

“Paranazal sinüsler burun boşluğu çevresinde bulunan, göze ve beyne bitişik olan hava dolu boşluklardır. İşlevleri; klima, filtreleme, solunan havayı ısıtma ve potansiyel olarak mikroplar, alerjenler ve solunum yollarını korumak için diğer partiküller için immünolojik bir yanıt oluşturmadır. Sinüslerin havalandırılması, burun boşluğuna açılan küçük açıklıklarla gerçekleştirilir. Östaki borusu, orta kulak boşluğunu burun geçişinin arkasına bağlayan bir geçittir. Orta kulak boşluğunu korumak ve havalandırmak, orta kulak salgılarını boşaltmak gibi önemli görevleri vardır.”

AYNI ANDA İKİ BURNUNUZU SÜMKÜRMEYİN

Burun pasajları doğrudan orta kulak ve paranazal sinüslere bağlı olduğu için burnu doğru sümkürmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, şu önerilerde bulundu:

“Burnunuzu düzgün veya nazikçe sümkürmezseniz, hem paranazal sinüsler hem de östaki borusu olumsuz etkilenir. Normalde her seferinde bir burun deliği sümkürülmeli ve diğeri parmakla kapatılmalıdır. Her iki burun deliği aynı anda sümkürülürse, artan burun içi basıncı mukusun doğal akışını tersine çevirir. Bu da sinüsler ve orta kulak boşluklarındaki basıncı değiştirir. Dolayısıyla, enfekte mukus artan burun içi basıncı ile doğrudan bu kritik yapıların içine girer. Bu durum orta kulağı ve sinüsleri etkileyerek hem orta kulakta hem de sinüslerde normal basıncı bozup olası enfeksiyonu tetikleyecektir.”

SONBAHARDA BURUN AKINTILARI DAHA SIK GÖRÜLEBİLİR

Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Kazkayası, “Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin” ifadelerini kullandı.