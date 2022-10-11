Prof. Dr. Haydar Baş Yenimahalle’de yaşayacak

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2020 yılında hayata veda eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Batıkent’te ölümsüzleşti. Yenimahalle Belediyesi tarafından Yeni Batı Mahallesi’ne yapılan Prof. Dr. Haydar Baş Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Haydar Baş’ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve sevenlerinin yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri de katıldı.

Hizmet eden herkesi yad etmek zorundayız

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Bu ülkeye çivi çakan, hizmet eden herkesi yad etmek zorundayız diyerek mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türk Milletinin geleneği olarak da dinimizin gereği olarak da bu böyledir. Onun için Yenimahalle Belediyesi olarak ülkemize hizmet eden her yurttaşımızın; ister siyasetçi olsun, ister sanatçı, ister sporcu, ister işadamı ne olursa olsun isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan her yurttaş anayasaya göre eşit yurttaştır. Irkı, mezhebi, dini ne olursa olsun bu ülkede hepimiz beraberce, kardeşçe yaşayacağız. Yenimahalle’de biz bunu 14 yıldır yapıyoruz. Siyasetçilerin kin ve nefretinden uzak durun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün din anlayışını da Sayın Haydar Baş’ın ağzından dinlemek benim için bir onurdur. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Fethi Başkan bize kardeşliğini gösterdi

5 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde koşu yolu, spor alanı, çocuk oyun alanı, tenis kortu, voleybol sahası ile oturma gruplarının bulunduğu parkı gezen ve emeği geçenlere teşekkür eden Hüseyin Baş, “Burası bizim için çok mutlu edici bir mekan. Esasında siyaset budur. Gönül almak çok kolaydır. Eğer insanlara gönlünüzü açarsanız, onlara eşit yurttaş olarak davranır, kucaklayıp sahiplenebilirseniz siz toplumun en sevilen insanı olursunuz. Eğer biz bugün Türkiye’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideali olan yarınlara taşıyacaksak yapacağımız tek şey birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz tesis etmektir. Benim babam da esasında bunu yapmıştır. Babamın tesis etmeye çalıştığı kardeşliği, bugün Fethi Başkanımız Yenimahalle’mize, Ankara’mıza, Türkiye’mize hediye etmiş, burada bize kardeşliğini göstermiştir. Biz vefalı insanlarız. Biz bunları unutmayız. Fethi Başkan bugünden sonra her daim bizim başkanımızdır. Her zaman ona elimizden ne geliyorsa yanında olacağımıza söz veriyoruz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise “Belediyecilik hizmetleri halka dönük sürdürülürse o hizmetlerden sadece bölge halkı değil tüm şehir istifade eder. Bugün Yenimahalle Belediyemizin bu anlamlı açılışında olmak onur verici. Çünkü bugün biz tüm vatandaşlarımızın özlediği bir tabloyu görüyoruz. Ayrımcılığı reddeden birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırmacı ve kardeşlik duygularıyla siyaset yapanların emeğine sağlık” diye konuştu.