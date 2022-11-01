Prof. Dr. Erol Manisalı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT/ İSTANBUL (DHA) – TEDAVİ gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 29 Ekim’de hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı (82) için bugün İstanbul Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’ne getirilen Manisalı için cenaze töreni yapıldı. Törende Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı ve oğulları taziye dileklerini kabul etti. Törene, Manisalı’nın aile dostu Müjdat Gezen, çok sayıda gazeteci meslektaşı ve sevenleri katıldı. Kılınan ikindi namazı sonrasında Manisalı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

“ONA BİR VEDA MEKTUBU YAZDIM”

Erol Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı, “Bize güzel bir isim bıraktı miras olarak. Biz onunla her zaman gurur duyacağız, çok özleyeceğiz, yokluğuna alışmamız mümkün değil. Ölümünün ardından bir misyon edindim. Bundan sonraki zamanımın çoğunu onun yaptıklarını arşivleyip belgeleyerek, güzel bir kitap çıkarmak istiyorum ‘Onun Ardından’ diye. Hemen bugün başladım ve sabah ona bir veda mektubu yazdım. Dokümanları toplamak için harekete geçtim. Onun şanına layık güzel bir kitap hazırlamak istiyorum. O hayattayken bu tür şeylere çok önem veriyordu. O bu tür kitapları yazmayı çok seviyordu. Bundan sonra sevdiklerimle beraber olarak, onu anarak hayatımı sonlandırmak istiyorum” dedi.

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“GÜZEL BİRİ DAHA GİTTİ”

Manisalı’nın aile dostu olduğunu belirten Müjdat Gezen “Erol ağabeyi, ben hem vefalı bir ağabeyimiz olarak hem aile dostumuz olarak hem gazeteden beraber çalıştığım bir insan olarak, en başta ise çok iyi bir insan olarak tanımlayabilirim. Çok sık konuşurduk, çok güzel zamanlarımız oldu. Yargılanırken gittim, hastane ziyaretine gittim. Çok başka bir insandı. Bütün vasıflarının yanında ne profesörlüğü ne gazeteciliği, insan olarak çok güzel çok iyi bir insandı. Güzel biri daha gitti” diye konuştu.

ERGENEKON SORUŞTURMASINDA TAHLİYE OLMUŞTU

Uluslararası İktisadi ve Siyasi İlişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Erol Manisalı 40’ın üzerinde kitap yazdı. Öte yandan Manisalı, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Manisalı, 1997 yılından beri köşe yazarlığı yapıyordu.

